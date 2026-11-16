Sarah Longest, 36 vjeçe, u gjet e pajetë të martën në mëngjes në Pinnacles Youth Park, në Misuri të SHBA-së. Autoritetet dyshojnë se ajo ra nga një shkëmb rreth 15 metra i lartë, afërsisht në orën 10:15.
Longest ishte duke bërë një shëtitje në natyrë kur ndodhi aksidenti. Zyra e Sherifit të Qarkut Boone ka marrë në pyetje personin që ishte me të, si edhe një dëshmitar tjetër.
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Ekipet e emergjencës shkuan menjëherë në vendin e ngjarjes dhe u përpoqën ta shpëtonin me ndërhyrje mjekësore. Përpjekjet nuk patën sukses dhe ajo u shpall e vdekur aty.
Hetimet për rrethanat e ngjarjes janë në vijim. Deri tani, autoritetet nuk dyshojnë se bëhet fjalë për vdekje të shkaktuar nga një vepër kriminale.
Vdekja e saj ka pikëlluar familjen, miqtë dhe kolegët. Babai i Sarah-s shkroi në rrjetet sociale se dhimbja e humbjes është e papërshkrueshme dhe se vajza e tij ka lënë pas një boshllëk të madh në zemrat e shumë njerëzve. Ai shtoi se ndihej jashtëzakonisht krenar që kishte qenë babai i saj.
Motra e saj e quajti këtë një javë të paimagjinueshme dhe kujtoi afërsinë mes tyre, si dhe kohën që kishin kaluar së bashku duke rritur fëmijët e tyre.
Departamenti i Zjarrfikësve të Independence, ku Longest shërbente, publikoi një mesazh ngushëllimi dhe e kujtoi si një anëtare të përkushtuar e të vlerësuar të ekipit.
Ajo iu bashkua departamentit në mars të vitit 2025 dhe punonte si zjarrfikëse dhe teknike për materialet e rrezikshme (HazMat). Sarah ishte gjithashtu pjesë e ekipit të mbështetjes për kolegët dhe merrte pjesë në veprimtaritë e sindikatës së zjarrfikësve.