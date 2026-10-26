Gashi pas vrasjes së Arlinda Zekajt: Institucionet kanë përgjegjësi

Deputeti i LDK-së, Arben Gashi, ka reaguar pas ngjarjes së rëndë në Vitomiricë, ku humbi jetën Arlinda Zekaj.
Sipas dyshimeve, ajo u vra nga kunati i saj.
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Gjatë fjalimit në Kuvend, Gashi ngriti shqetësimin për rastet e vrasjeve të grave në Kosovë, duke vënë theksin te nevoja për parandalimin e tyre.
“Në këtë Kuvend kemi diskutuar dhe debatuar shumë herë për çështje me të cilat pajtohemi ose nuk pajtohemi. Megjithatë, institucionet kanë memorie, përgjegjësi dhe llogaridhënie”, deklaroi Gashi.