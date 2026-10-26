Zgjedhjet parlamentare në Izrael, rreth 20 mijë policë angazhohen për sigurinë

Zgjedhjet parlamentare në Izrael, rreth 20 mijë policë angazhohen për sigurinë

Autoritetet izraelite kanë rritur masat e sigurisë për zgjedhjet parlamentare që do të mbahen të martën, më 27 tetor, me synim parandalimin e çdo incidenti që mund të ndikojë në mbarëvajtjen e votimit.

Media izraelite, duke iu referuar burimeve të sigurisë, raportojnë se vendi është kaluar në “Nivelin C” të gatishmërisë, i cili është një shkallë më poshtë se gjendja e plotë e jashtëzakonshme.

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Rreth 20 mijë policë janë shpërndarë në zona të ndryshme të vendit. Detyra e tyre do të jetë sigurimi i qendrave të votimit, shmangia e kërcënimeve të mundshme dhe garantimi i rendit publik përgjatë ditës së zgjedhjeve.

Procesi i votimit do të nisë në orën 07:00 dhe do të përfundojë në orën 22:00, sipas kohës lokale. Në këtë mënyrë, qytetarët do të kenë 15 orë në dispozicion për të votuar.

Një skenar alternativ është përgatitur gjithashtu për rastet kur një emergjencë mund të pengojë zhvillimin e rregullt të zgjedhjeve.

Burimet e cituara nga Al Jazeera bëjnë të ditur se po vlerësohet zgjatja e orarit të votimit me dy deri në tre orë, nëse ndonjë incident gjatë ditës ua vështirëson votuesve mbërritjen në qendrat e votimit.

Vendimi për një zgjatje të mundshme do të merret në bashkëpunim me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe Komandën e Frontit të Brendshëm të ushtrisë izraelite.

Forcat e sigurisë do të vijojnë të jenë në gatishmëri gjatë gjithë ditës, me qëllim reagimin ndaj çdo situate të mundshme dhe zhvillimin e zgjedhjeve në kushte të sigurta.


Shtuar 26.10.2026 22:00

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