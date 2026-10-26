Jordania sulmon bazat terroriste në jug të Sirisë pas atentatit me viktima në një kishë ortodokse

Avionët luftarakë të Jordanisë kanë goditur disa pika në jug të Sirisë, të përshkruara nga Ammani si “strehime terroristësh”, pas sulmit vdekjeprurës ndaj një kishe ortodokse greke, ku nëntë persona humbën jetën dhe 34 të tjerë mbetën të plagosur.
Forcat e armatosura jordaneze deklaruan se ndërhyrja u krye pasi autoritetet identifikuan lidhje mes personave që dyshohet se organizuan sulmin e së premtes në fshatin Hammoud dhe grupeve terroriste aktive në këtë zonë.
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Gjatë aksionit ajror, ushtria jordaneze shkatërroi disa pozicione të dyshuara se përdoreshin nga grupe të armatosura. Sipas të njëjtit njoftim, disa pjesëtarë të këtyre grupeve u vranë ose u plagosën, ndërsa numri i saktë i viktimave nuk është bërë publik.
Autoritetet siriane ende nuk kanë dhënë një reagim zyrtar për sulmet. Po ashtu, nuk është e qartë nëse operacioni jordanez u zhvillua në bashkëpunim me qeverinë e Damaskut.
Ndërkohë, në orët e para të mëngjesit, autoritetet në Jordani njoftuan se kishin arrestuar tre burra, të cilët dyshohen se janë autorët e sulmit kundër kishës ortodokse greke.
Ngjarja ka rritur shqetësimin për situatën e sigurisë në rajon. Hetimet vijojnë për të përcaktuar përgjegjësit dhe për të verifikuar lidhjet e mundshme të tyre me grupet e armatosura që veprojnë në jug të Sirisë.