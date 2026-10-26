Burnham shpreh dëshirën për rikthimin e Britanisë në BE, por kërkon që vendimin ta përcaktojnë qytetarët

Kryeministri britanik Andy Burnham deklaroi se do të dëshironte që Mbretëria e Bashkuar të bëhej sërish pjesë e Bashkimit Evropian gjatë jetës së tij. Megjithatë, ai nënvizoi se një hap i tillë nuk mund të ndërmerret pa mbështetjen e opinionit publik.
Gjatë një interviste të hënën në emisionin “Good Morning Britain” të ITV-së, Burnham u pyet nëse dëshironte rikthimin e Britanisë në BE. Ai u përgjigj pozitivisht, por theksoi se vullneti i qytetarëve duhet të ketë rolin kryesor në çdo vendim të ardhshëm.
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“Do të jem i sinqertë dhe do të them se, gjatë jetës sime, do të doja ta shihja të ndodhte, por nuk do të vazhdoj pa marrë parasysh opinionin publik”, tha ai.
Burnham sqaroi se nuk ka qëllim t’ua imponojë britanikëve qëndrimet e tij. Sipas tij, çdo vendim mbi të ardhmen e marrëdhënieve me Bashkimin Evropian duhet të mbështetet te vullneti i qytetarëve.
Ai argumentoi se Brexit-i nuk i realizoi premtimet e bëra gjatë referendumit të vitit 2016, proces që përfundoi me daljen e Mbretërisë së Bashkuar nga Bashkimi Evropian.
“Ne patëm një Brexit më të vështirë se sa u propozua gjatë fushatës së referendumit”, deklaroi kryeministri, duke pretenduar se kjo situatë ka dëmtuar ekonominë e vendit dhe ka dobësuar kontrollet mbi imigracionin.
Megjithëse ka shprehur dëshirën për një rikthim të mundshëm, Burnham e përjashtoi një anëtarësim të ri në BE gjatë mandatit të parlamentit aktual. Ai tha se një synim i tillë mbetet ende shumë larg.
Për momentin, kryeministri britanik kërkon përmirësimin e marrëveshjes ekzistuese mes Londrës dhe Brukselit, përmes masave konkrete që do ta bënin bashkëpunimin mes palëve më funksional.
Në një intervistë për “Sunday Times”, Burnham deklaroi gjithashtu se liria e lëvizjes brenda Bashkimit Evropian nuk duhet të përjashtohet që në fillim nga negociatat e ardhshme.
Ndërkohë, Mbretëria e Bashkuar dhe Bashkimi Evropian pritet të mbajnë një samit në nëntor. Takimi do të trajtojë çështje teknike që lidhen me marrëdhëniet aktuale mes palëve dhe nuk do të fokusohet te rikthimi i mundshëm i Britanisë në bllokun evropian.