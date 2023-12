Zelensky ka besim se SHBA-ja nuk do ta “tradhtojë” Ukrainën

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka shprehur besimin se Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera perëndimore do të vazhdojnë të mbështesin Ukrainën në betejën e saj për të zmbrapsur pushtimin rus.

Duke folur gjatë një konference shtypi të fundvitit të martën, Zelensky tha se ndihma financiare luan një rol vendimtar në përpjekjet e vendit për të zmbrapsur forcat ruse që “u derdhën” mbi kufi në shkurt 2022.

Ai gjithashtu sugjeroi që Ukraina mund të mobilizojë 500,000 njerëz të tjerë për të luftuar më.

“Ne po punojmë shumë për këtë dhe jam i sigurt se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të na tradhtojnë dhe ajo për të cilën ramë dakord në Shtetet e Bashkuara do të përmbushet plotësisht”, tha Zelensky.

Komentet vijnë pasi mbështetja për Ukrainën në vendet perëndimore është nën presion të madh, me konservatorët në Shtetet e Bashkuara që shprehin dyshime për ndihmën e vazhdueshme dhe pengojnë kalimin e një pakete të konsiderueshme ndihme, raporton Al Jazeera.

Udhëheqësit në Senatin e SHBA thanë të martën se paketa nuk ka gjasa të ecë përpara përpara fundit të vitit.

Zelensky, i cili ka paralajmëruar më parë se vonesa të tilla i sjellin dobi presidentit rus Vladimir Putin.

Udhëheqësi ukrainas tha gjithashtu se ai ishte i sigurt se Bashkimi Evropian (BE) do të ecë përpara me një paketë ndihme prej 50 miliardë euro (55 miliardë dollarë), pavarësisht vendimit të Hungarisë, e cila ka ngritur kundërshtime për ndihmën e mëtejshme për Ukrainën.

Nga ana tjetër, duke folur të martën, Putin tha se Rusia ishte e hapur për negociata me Ukrainën, SHBA-në dhe Evropën, por shtoi se Rusia “nuk do të heqë dorë nga ajo që është e jona”.