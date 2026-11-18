Në një periudhë delikate për marrëdhëniet ndërkombëtare, afrimi mes Kinës dhe Rusisë, si dhe raportet Pekin–Uashington, mbeten ndër çështjet kryesore të zhvillimeve gjeopolitike globale. Në këtë kuadër, presidenti kinez Xi Jinping ka pritur në Kinë homologun amerikan Donald Trump, duke shprehur shpresën për ndërtimin e një marrëdhënieje të qëndrueshme dhe konstruktive mes dy fuqive botërore.
Sipas agjencisë shtetërore kineze Xinhua, Xi deklaroi se qëllimi i bisedimeve me Trump është avancimi i marrëdhënieve Kinë–SHBA mbi bazën e respektit të ndërsjellë, drejtësisë dhe reciprocitetit.
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Gjatë pritjes, presidenti kinez kujtoi vizitën e tij të mëparshme në Shtetet e Bashkuara në muajin shtator, kur Trump dhe bashkëshortja e tij e kishin pritur personalisht në aeroport. Xi theksoi se pritja e rezervuar për presidentin amerikan në Kinë përputhej me traditën kineze të reciprocitetit.
“Pres me padurim të shkëmbejmë pikëpamje të thella me ju mbi çështje të rëndësishme që kanë të bëjnë me marrëdhëniet Kinë–SHBA, bashkëpunimin Azi–Paqësor dhe peizazhin global”, citohet të ketë thënë Xi.
Përpara takimit me Trump, Xi Jinping zhvilloi bisedime edhe me presidentin rus Vladimir Putin. Pas këtyre diskutimeve, ai vlerësoi marrëdhëniet midis Pekinit dhe Moskës.
Mediat shtetërore kineze raportojnë se Xi i përshkroi lidhjet Kinë–Rusi si të palëkundura dhe të qëndrueshme, duke i cilësuar ato si një model i marrëdhënieve mes fuqive të mëdha, të bazuara në barazi, respekt të ndërsjellë dhe bashkëpunim me përfitime të përbashkëta.
Ai kërkoi gjithashtu intensifikimin e bashkëpunimit politik dhe ushtarak midis dy vendeve, duke vënë theksin te rëndësia e mekanizmave të përbashkët që përfshijnë qeveritë, parlamentet, ushtritë dhe partitë politike.
Ndërkohë, Putin ka bërë deklarata kritike për Evropën, duke pretenduar se kontinenti po kalon një proces “rënieje poshtëruese”.