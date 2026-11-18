Shorti për fazën e 1/8-ave të Kupës së Shqipërisë është hedhur, duke sjellë disa duele mjaft interesante. Ndeshjet e kësaj faze premtojnë emocione të forta dhe rivalitete të thella.
Partizani do të presë në shtëpi Skënderbeun e Korçës, ndërsa Dinamo do të ndeshet me Pogradecin, skuadër që drejtohet nga ish-lojtari i tyre, Dritan Mehmeti. Besa e Kavajës do të udhëtojë drejt Elbasanit për të luajtur si ekip vizitor.
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Vllaznia nën drejtimin e Csaba László do të ketë përballë Ilirinë e Fushë-Krujës, e cila aktualisht kryeson Kategorinë e Parë. Ndërkohë, sfidat mes Vorës dhe Flamurtarit si dhe Teutës kundër Bylisit plotësojnë tetë çiftet e këtij raundi.