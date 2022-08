Vritet në atentat vajza e frymëzuesit të Putinit, ai shkon në vendin e ngjarjes dhe vë duart në kokë

Vajza e politologut rus Aleksandër Dugin, Darya u vra sonte në periferi të Moskës pas një shpërthimi që ndodhi në makinën e saj. 30-vjeçarja ishte duke lëvizur në autostradë kur një bombë shpërtheu në makinën që ajo drejtonte duke bërë që të humbiste jetën menjëherë.

Ajo kishte hyrë në politikë kohët e fundit, por më shumë njihet si vajza e politogologut të famshëm të Putinit që ka frymëzuar dhe mbështetur të gjitha lëvizjet politike të Presidentit të Rusisë, raporton abcnews.al.

BREAKING: Daughter of Aleksandr Dugin, who is often called “Putin’s brain,” killed in car explosion near Moscow pic.twitter.com/pSkBK8ENGO

— BNO News (@BNONews) August 20, 2022