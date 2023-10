VIDEO/ Sulm me raketa në Izrael, momenti kur Von der Leyen dhe Metsola nxitojnë për t’u fshehur një strehë

Vizita e Ursula Von der Leyen dhe Roberta Metzola në Izrael u shënua nga një ngjarje e papritur, pasi u detyruan të nxitonin në një strehë për shkak të një sulmi me raketa.

Sky News publikoi videon dhe vuri në dukje se në atë moment u dëgjuan sirenat e sulmit ajror.

🚨President of the European Commission Ursula von der Leyen @vonderleyen rushing to a bomb shelter as rocket alert sirens blare in Tel Aviv pic.twitter.com/qaPZUfRpOE

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 13, 2023