Juventusi synon Zambo Anguissan, Spalletti e sheh si përforcimin ideal

Juventusi po vlerëson seriozisht mundësinë për të transferuar mesfushorin e Napolit, Zambo Anguissa, i cili konsiderohet një nga objektivat kryesorë të Luciano Spallettit për repartin e mesfushës.
Sipas “TuttoJuve”, trajneri italian ka kërkuar përforcime edhe në sulm dhe në krahun e majtë, por lojtari kamerunas mbetet zgjedhja e tij e preferuar për qendrën e mesfushës.
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Spalletti ka një njohje të drejtpërdrejtë me Anguissan, pasi të dy kanë bashkëpunuar te Napoli në sezonin që skuadra napolitane u shpall kampione e Serie A.
Situata kontraktuale e mesfushorit në Napoli është ende e pasigurt. Marrëveshja aktuale skadon në vitin 2027, ndërsa bisedimet për rinovimin e saj janë bllokuar për shkak të diferencave financiare.
Anguissa kërkon një kontratë katërvjeçare, me pagë vjetore prej gjashtë milionë eurosh. Në anën tjetër, Napoli i ka propozuar një marrëveshje vetëm për një sezon, me pagë prej katër milionë eurosh dhe një opsion për zgjatjen e saj.
Kjo situatë ka bërë që të mos përjashtohet largimi i tij që gjatë afatit kalimtar të janarit. Megjithatë, presidenti i Napolit, Aurelio De Laurentiis, nuk pritet të jetë i gatshëm ta transferojë një prej lojtarëve të skuadrës te rivali direkt, Juventusi.
Për klubin torinez, problem përbëjnë edhe kërkesat ekonomike të futbollistit, të cilat aktualisht vlerësohen si shumë të larta për mundësitë e Juventusit.
Si rrjedhojë, Juventusi mund të zgjedhë të presë deri në verën e vitit të ardhshëm, kur Anguissa do të ketë mundësinë të largohet si lojtar i lirë nëse nuk arrin marrëveshje për rinovimin me Napolin.