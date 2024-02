VIDEO/ Polici ngre kurth për Shën Valentin, si e pëson shitësja e drogës

Policia në Peru po përdor taktika gjithnjë e më të çuditshme për të goditur kaubojët e dyshuar të kokainës, duke kapur një drogë të tillë me një mashtrim të poshtër të Shën Valentinit.

E veshur me një veshje prej ariu-pelush, një oficer i guximshëm nga Policia Nacionale e Perusë u ngjit në banesën e një gruaje që besohet se ishte një shitëse droge në kryeqytetin Lima.

Duke shtrënguar një tullumbace në formë zemre dhe një kuti me çokollata në një profesion të dukshëm dashurie, oficeri u ul në një gju dhe i bëri shenjë tregtares nga ballkoni i saj që të dilte në rrugë. Ishte e paqartë nëse policia kishte informacion që e dyshuara po priste një dhuratë për Shën Valentin nga një burrë tjetër, apo nëse ajo thjesht ishte e intriguar nga shfaqja e çuditshme e dashurisë, por ajo “hëngri” karremin dhe u ngjit poshtë.

Pak çaste më vonë, ajo e kuptoi rëndësinë e gabimit të saj pasi oficeri Paddington ia hoqi papritur maskën dhe u nis në veprim, duke e lidhur objektivin e tij në tokë dhe duke i vënë në pranga. Fotot gazmore më vonë treguan se si i dyshuari me pranga parakaloi nëpër rrugë nga policët – dhe një gjitar i madh, me gëzof, me ngjyrë karamel.