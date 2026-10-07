VIDEO/ Kryebashkiaku i Saint-Denis përballet me gazin lotsjellës teksa mbronte studentët protestues

VIDEO/ Kryebashkiaku i Saint-Denis përballet me gazin lotsjellës teksa mbronte studentët protestues

Bali Bagayoko, kryetari i bashkisë së Saint-Denis, u përfshi nga gazi lotsjellës pasi doli përpara studentëve dhe nxënësve protestues, duke tentuar t’i mbronte nga përplasja me policinë.

Pamjet që janë shpërndarë gjerësisht në rrjet tregojnë Bagayokon teksa u drejtohet forcave të rendit me thirrjet “ndalo, ndalo”, duke u kërkuar të mos ushtronin dhunë ndaj protestuesve.

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Demonstratat u shtrinë në qytete të ndryshme të Francës. Në to morën pjesë mësues, prindër dhe nxënës të shkollave të mesme, ndërsa kryeministri Sébastien Lecornu i cilësoi ato si protestat studentore më të dhunshme në dekada.

Gjatë tubimeve në Paris, Strasburg, Rennes, Tuluzë dhe qytete të tjera, policia përdori gaz lotsjellës dhe autobotë uji. Sipas ministrisë së brendshme, në dhjetëra qytete marshuan mbi 250,000 persona, ndërsa organizatorët deklaruan se numri i pjesëmarrësve arriti në 450,000.

Protestat lanë të plagosur të paktën 215 adoleshentë dhe 85 pjesëtarë të stafit shkollor. Një 15-vjeçar humbi krahun pasi u godit nga një granatë tymuese. Lecornu e përshkroi ngjarjen si “goditja më e rëndë që sistemi shkollor ka marrë në dekada”, ndërsa zyra e tij njoftoi se u plagosën edhe më shumë se 700 oficerë policie.

Protestuesit kërkojnë më shumë personel dhe fonde për shkollat.


Shtuar 7.10.2026 17:10

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