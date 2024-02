Vdekja e Navalny/ Macron: Në Rusinë e sotme, shpirtrat e lirë dënohen me vdekje

Presidenti francez Emmanuel Macron ka reaguar në lidhje me vdekjen e udhëheqësit më të rëndësishëm të opozitës ruse në dekadën e fundit, Alexei Navalny, i cili ndërroi jetë në një burg në Siberi, ku po vuante dënimin me burg me masë 19 vite.

Përmes një postimi në rrjetin social “X”, Macron shprehet se në Rusinë e sotme, shpirtrat e lirë dënohen me vdekje.

“Në Rusinë e sotme, shpirtrat e lirë dërgohen në Gulag dhe dënohen me vdekje. Zemërim dhe indinjata.

I bëj homazhe kujtimit të Alexeï Navalny, përkushtimit, guximit të tij. Mendimet e mia shkojnë për familjen e tij, të dashurit dhe popullin rus”,- shkruan Macron.

In today's Russia, free spirits are sent to the Gulag and condemned to death. Anger and indignation.

I pay tribute to the memory of Alexeï Navalny, his dedication, his courage. My thoughts go out to his family, loved ones, and to the Russian people.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 16, 2024