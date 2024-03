Ukraina e shqetësuar: Rusia mund ta përdorë sulmin në Moskë për të përshkallëzuar luftën

Zyrtarët në Kiev reaguan shpejt për të përjashtuar ndonjë lidhje me sulmin me armë në Moskë, si pasojë e të cilit mbetën të vdekur të paktën 133 persona. Ministria e Jashtme, një këshilltar presidencial dhe agjencia e inteligjencës ushtarake thonë kategorikisht se Ukraina nuk ishte e përfshirë – dhe se lufta e saj me Rusinë është në fushën e betejës.

Shërbimi rus i sigurisë FSB ka thënë se sulmuesit e Moskës u kapën gjatë rrugës për në Ukrainë dhe se ata kishin kontakte nga ana tjetër duke i mbështetur ata. Por një përfaqësues i inteligjencës në Ukrainë, e ka quajtur “absurde” idenë që personat e armatosur do të shkonin drejt kufirit ukrainas, raportoi BBC.

Andriy Yusov, një përfaqësues i inteligjencës ukrainase të mbrojtjes, ka thënë se zona është plot me shërbime ushtarake dhe të sigurisë ruse.

“Çdo terrorist që ikën nga skena e një sulmi duhet të jetë budalla ose vetëvrasës – ose dëshiron të kapet”, ka deklaruar Yusov.

Frika në Kiev është se Rusia do të përdorë sulmin për të përshkallëzuar agresionin e saj kundër Ukrainës edhe më tej, se fajësimi i Kievit, me aleatët e tij perëndimorë, do të jetë një mënyrë për të mbledhur mbështetjen për presidentin Vladimir Putin dhe pushtimin e tij në shkallë të plotë – dhe për të mobilizuar më shumë ushtarët rusë, për atë luftë.