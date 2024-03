Momente ankthi për familjet e viktimave në Rusi, vetëm 29 nga të vdekurit janë identifikuar

Autoritetet ruse deri më tani kanë identifikuar 29 persona nga 133 të vrarëve pas sulmit terrorist të së premtes në sallën e koncerteve në Moskë, tha sot Ministria e Emergjencave.

Ministria publikoi një listë me vetëm 29 emra, duke shtuar se ka vështirësi në identifikimin e viktimave.

Persona të armatosur sulmuan ndërtesën e qytetit Crocus pranë Moskës dje, duke vrarë të paktën 133 persona dhe duke plagosur dhjetëra të tjerë në sulmin më vdekjeprurës në Rusi që nga kriza e pengjeve në shkollën Beslan në vitin 2004.

Sulmi

Katër burrat, të armatosur me automatikë kallashnikov, mbërritën në bashkinë e Crocus rreth orës 19:40 me orën lokale me një furgon.

Burrat ecën me qetësi drejt detektorëve të metalit në Sallën e Bashkisë Crocus , duke qëlluar mbi qytetarët e tmerruar ndërsa ata u shtrinë në tokë pas breshërisë së plumbave.

Shërbimet e shpëtimit, siç raportohet nga agjencia e lajmeve Interfax, thanë se sulmuesit “hapën zjarr ndaj anëtarëve të sigurisë në hyrje të sallës së koncerteve” përpara se “të fillonin të qëllonin mbi turmën”.

Sipas një gazetari të agjencisë shtetërore të lajmeve Ria Novosti, njerëzit me uniforma kamuflazhi hynë në sallë përpara se të hapnin zjarr dhe të hidhnin “një granatë ose një bombë ndezëse, e cila shkaktoi një zjarr”.

“Njerëzit në dhomë ranë në dysheme për t’u mbrojtur nga zjarri, për rreth 15-20 minuta, pastaj filluan të dilnin në panik”, tha i njëjti burim. Hetuesit rusë përshkruan se si burrat i vunë zjarrin ndërtesës. Disa dëshmitarë okularë thanë se hodhën një lloj lëngu të ndezshëm mbi sediljet dhe perdet para se t’i vinin flakën.

Një gazetar i AFP-së i cili mbërriti disa orë pas sulmit pa tym të zi dhe flakë që ngriheshin mbi çatinë e sallës së koncerteve, e cila mund të strehojë deri në 6,000 njerëz. Sipas mediave, një pjesë e çatisë është shembur. Më pas zjarri është vënë nën kontroll.

Numri i të dhënave

Komiteti Hetimor i Rusisë njoftoi se numri i të vdekurve ishte 133.

Sipas disa burimeve 145 persona janë lënduar.

Sipas Ministrisë së Menaxhimit të Emergjencave, zjarrfikësit kanë arritur të evakuojnë rreth 100 persona që ndodheshin në bodrumin e sallës së koncerteve.

Marrja e përgjegjësisë

Grupi xhihadist i Shtetit Islamik mori përgjegjësinë për sulmin, sipas një postimi të gazetës propagandistike Amaq në Telegram, rreth katër orë pas fillimit të të shtënave.

“Sulmi u krye në kontekstin e luftës së ndezur midis Shtetit Islamik dhe vendeve që luftojnë Islamin”, shtoi Amaq në një deklaratë.

Shtetet e Bashkuara kanë informacione të inteligjencës që vërtetojnë pretendimin e Shtetit Islamik për përgjegjësinë për sulmin vdekjeprurës, thanë dje dy zyrtarë amerikanë.

Zyrtarët thanë se SHBA-ja paralajmëroi Rusinë në javët e fundit për mundësinë e një sulmi, një veprim që ata thonë se e shtyu Ambasadën e SHBA në Moskë të lëshonte një paralajmërim për amerikanët.

Dy javë më parë ambasada amerikane në Rusi paralajmëroi se “ekstremistët” kishin plane të afërta për një sulm ndaj Moskës. Presidenti rus Vladimir Putin tha gjatë një fjalimi televiziv drejtuar popullit rus se katër burrat që kryen sulmin pranë Moskës po shkonin në Ukrainë kur u arrestuan dhe shpresonin të kalonin kufirin.

“Ata u përpoqën të fshiheshin dhe u zhvendosën në Ukrainë, ku, sipas të dhënave paraprake, ishte përgatitur një “dritare” që ata nga pala ukrainase të kalonin kufirin”, tha Putin.

Zëdhënësi i sigurisë ushtarake ukrainase Andriy Yusov tha për Reuters: “Ukraina sigurisht që nuk është e përfshirë në këtë sulm terrorist”.

Shërbimi Federal i Sigurisë së Rusisë (FSB) njoftoi se arrestoi 11 persona, përfshirë katër burra që kryen sulmin.

Mediat ruse raportojnë se burrat u larguan nga vendi i sulmit me një automjet të bardhë dhe se ata u arrestuan në rajonin Bryansk, 340 kilometra larg Moskës.

Disa nga të arrestuarit shihen duke u marrë në pyetje në anë të rrugës në videot e publikuara nga mediat ruse dhe rrjetet Telegram me lidhje të ngushta me Kremlinin.

“Unë qëllova njerëzit,” thotë një nga të dyshuarit në rusisht me theks të fortë, me duar të lidhura dhe me flokë të tërhequr nga një hetues, një çizme të zezë nën mjekër. Ai tha se ka lindur më 17 shtator 1998 dhe se quhet Samsudin Faridun.

Kur e pyesin pse, ai përgjigjet: ” Për paratë “. Ai pretendon se iu premtuan gjysmë milioni rubla (pak më shumë se 5000 dollarë) në Telegram, ku po dëgjonte një predikues.

Burri pyetet nëse ka qenë në Turqi më 4 mars dhe ai thotë se po. Ata u thanë se ku ndodheshin dyqanet e armëve dhe ai bleu armë atje, pohoi ai.

Një nga të dyshuarit shihet duke folur me ndihmën e një përkthyesi nga Taxhikistani. Një tjetër shihet duke u nxjerrë nga një pyll, me fytyrën e mbuluar me gjak, e dukshme nga një plagë në vesh.

Gjatë marrjes në pyetje, ai u përgjigj se quhej Rajab Alizadeh. Ai kishte vështirësi të jepte datën e lindjes në rusisht.

/albeu.com