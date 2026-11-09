Trump vë në dyshim zgjedhjet e mesit të mandatit në SHBA: A ishin të drejta?

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka vënë në dyshim besueshmërinë dhe transparencën e zgjedhjeve të mesit të mandatit. Ai ka ngritur pikëpyetje për rezultatet e votimit të parakohshëm dhe për përdorimin e makinave elektronike të votimit.
Përmes një postimi në Truth Social, Trump shprehu pakënaqësi me rezultatin, i cili u shoqërua me një humbje të rëndë për republikanët. Ata humbën kontrollin si të Dhomës së Përfaqësuesve, ashtu edhe të Senatit.
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Presidenti amerikan pyeti nëse dikush besonte vërtet se zgjedhjet kishin qenë të drejta dhe si mund të kishin gabuar kaq shumë sondazhet.
Sipas pretendimit të tij, disa rezultate të votimit të hershëm kishin qenë aq të larta, sa fitorja ishte bërë e pamundur, pavarësisht sa votues merrnin pjesë. Trump i veçoi makinat elektronike të votimit, duke thënë se ato ndikojnë në rezultat më shumë se votuesit.
Ai deklaroi se gjithçka varet nga makinat, të cilat, sipas tij, janë më të rëndësishme se votuesi. Me këtë qëndrim, Trump përsëriti akuza të pabazuara për mundësinë e manipulimit të rezultateve përmes pajisjeve elektronike.
Këto deklarata bien ndesh me qëndrimin që Trump mbajti më parë pas humbjes së republikanëve, kur tha se do t’i pranonte rezultatet dhe ishte i gatshëm të bashkëpunonte me demokratët.
Megjithatë, Trump dhe një pjesë e republikanëve kanë vazhduar të pretendojnë se ka pasur parregullsi në proces. Ata i akuzojnë demokratët se po kërkojnë mënyra për të ndikuar në rezultat, përfshirë votimin e personave që nuk kanë shtetësi amerikane.
Sipas gazetës britanike “The Guardian”, ekspertë të të drejtave të votës kishin paralajmëruar se Trump dhe aleatët e tij republikanë mund t’i kundërshtonin rezultatet e zgjedhjeve të mesit të mandatit. Vetëm pak ditë pas humbjes së republikanëve, presidenti iu rikthye pretendimeve për zgjedhje të manipuluara, të ngjashme me ato që ngriti pas humbjes ndaj Joe Biden në vitin 2020, duke u dhënë peshë paralajmërimeve të ekspertëve.