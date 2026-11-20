Presidenti amerikan Donald Trump ka larguar nga detyra Sean Cairncross, drejtorin e sigurisë kibernetike në Shtëpinë e Bardhë, ndërsa Shtetet e Bashkuara po përjetojnë një varg defektesh teknike që kanë goditur infrastrukturën e tyre dixhitale kritike.
Njoftimin e ka raportuar Reuters, duke u mbështetur tek një burim i informuar me këtë çështje, i cili kërkoi të mbetej anonim. Një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë e konfirmoi gjithashtu largimin e Cairncross.
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Sipas burimeve, një ndër shkaqet kryesore të këtij vendimi ishte mungesa e kualifikimeve dhe ekspertizës së specializuar që kërkohet për të udhëhequr këtë institucion. Megjithatë, rrethanat e plota që çuan në shkarkimin e tij mbeten ende të paqarta.
Cairncross mbante postin e kreut të Zyrës së Drejtorit Kombëtar të Kibernetikës, organi që koordinon strategjitë dhe politikat e sigurisë kibernetike për qeverinë federale. Në këtë funksion, ai kishte autoritetin për mbrojtjen e infrastrukturës dixhitale jetike dhe për harmonizimin e veprimeve mes agjencive shtetërore ndaj kërcënimeve kibernetike.
Po ashtu, ai ishte aktiv në bisedimet për rregullimin e modeleve të inteligjencës artificiale, një temë që po merr peshë gjithnjë e më shumë në administratën aktuale.
Ndërprerjet në aeroporte, banka dhe shërbime inteligjence
Shkarkimi i tij ndodh në një moment të ndjeshëm për sigurinë dixhitale amerikane. Gjatë ditëve të fundit janë shënuar anomali teknike në sektorë të ndryshëm, duke përfshirë kontrollin e trafikut ajror, linjat e fluturimit, institucionet bankare si dhe sistemet e agjencive të inteligjencës, ku bën pjesë edhe Agjencia e Sigurisë Kombëtare (NSA).
Këto ngjarje kanë shtuar shqetësimet lidhur me qëndrueshmërinë e infrastrukturës teknologjike të vendit dhe mbështetjen e madhe të shërbimeve thelbësore te sistemet kompjuterike.
Megjithatë, zyrtarët amerikanë nuk kanë pohuar se incidentet e evidentuara kanë lidhje me njëri-tjetrin apo se janë pasojë e një sulmi kibernetik të organizuar. Gjithashtu, nuk ekziston asnjë provë që këto episode të kenë ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë në vendimin për shkarkimin e Cairncross.
Rolin e tij pritet ta marrë përkohësisht Kirsten Davis, e cila aktualisht drejton teknologjinë e informacionit në Departamentin e Luftës.
Vendosja e saj në këtë pozicion është pjesë e një riorganizimi më të gjerë të stafit të sigurisë kibernetike, me qëllim forcimin e koordinimit midis institucioneve dhe përforcimin e mbrojtjes së sistemeve dixhitale.
Davis pritet të punojë ngushtë me figura të tjera të larta të administratës, përfshirë sekretarin e Shtetit Marco Rubio, i cili njëkohësisht është edhe këshilltari për Sigurinë Kombëtare.
Para se të merrte këtë detyrë, Sean Cairncross kishte ndërtuar karrierën e tij kryesisht brenda politikës republikane. Ai kishte shërbyer në Komitetin Kombëtar Republikan (RNC), ku ishte marrë me çështje organizative dhe administrative.
Cairncross e kishte nisur mandatin në gusht të vitit 2025, edhe pse përvoja e tij profesionale nuk përfshinte një angazhim afatgjatë në sektorin e sigurisë kibernetike.
Ndërkohë, administrata Trump duhet të fillojë procedurën për zgjedhjen e një drejtuesi të përhershëm, emërimi i të cilit do të duhet të miratohet nga Senati.
Siç raporton Axios, koha e largimit lidhet edhe me llogaritjet politike në Uashington dhe mundësinë që kontrolli i Kongresit të ndryshojë pas zgjedhjeve të ardhshme.
Ky riorganizim ndodh në një fazë ku mbrojtja e infrastrukturës dixhitale, siguria e sistemeve qeveritare dhe kuadri rregullator për inteligjencën artificiale janë kthyer në përparësi kryesore për administratën amerikane.