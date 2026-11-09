Greva e punonjësve të Infrakosit ndërpret transportin e udhëtarëve me tren në Kosovë

Greva e punonjësve të Infrakosit ndërpret transportin e udhëtarëve me tren në Kosovë

Transporti hekurudhor i udhëtarëve në Kosovë është ndërprerë të hënën, më 9 nëntor, pas nisjes së grevës nga punonjësit e ndërmarrjes publike Infrakos. Ata kërkojnë rritje dhe indeksim të pagave, ndërsa shprehin pakënaqësi edhe për kushtet e punës.

Ndërprerja ka përfshirë linjën Prishtinë–Pejë, e vetmja linjë e rregullt për udhëtarë që funksiononte në vend. Për pasojë, qytetarët që udhëtojnë në këtë linjë kanë mbetur pa mundësi transporti hekurudhor.

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Trainkos njoftoi se treni i parashikuar të nisej nga Prishtina në orën 07:50 u ndal në Fushë Kosovë dhe nuk e përfundoi udhëtimin. Shkak ishte ndërprerja e shërbimeve infrastrukturore nga Infrakos, sipas raportimit të Radio Evropa e Lirë. Pa këto shërbime, as trenat e tjerë nuk mund të qarkullojnë.

Përfaqësuesit e punonjësve kërkojnë që pagat të indeksohen për të gjitha kategoritë, duke marrë parasysh kualifikimet, përgjegjësitë dhe pozitat e punës. Hysen Nikqi, nga Këshilli Grevist i Infrakosit, i tha Radio Evropa e Lirë se pakënaqësia është thelluar pas rritjes së pagës minimale në 500 euro nga korriku i këtij viti.

Sipas Nikqit, pagat e punonjësve të tjerë nuk kanë ndjekur një rritje proporcionale. Kjo ka zvogëluar diferencat mes pozitave në ndërmarrje: aktualisht, hendeku në paga ndërmjet inxhinierëve dhe punëtorëve teknikë apo shërbyes është shumë i vogël për të pasqyruar përgjegjësitë e tyre.

Infrakos numëron rreth 200 punëtorë. Përveç ndryshimeve në paga, sindikata kërkon rritjen e kompensimit për ushqim dhe pagesë retroaktive për tre muajt e fundit. Punonjësit thonë se greva do të vazhdojë derisa kërkesat e tyre të marrin një zgjidhje konkrete.

Sipas përfaqësuesve sindikalë, ndërprerja e punës ishte paralajmëruar gjatë protestës së 26 tetorit përpara stacionit hekurudhor në Fushë Kosovë. Në atë protestë, krahas kërkesave për paga, punonjësit kërkuan kushte më të mira pune dhe më shumë siguri në vendin e punës.

Deri në publikimin e raportimit të Radio Evropa e Lirë, menaxhmenti i Infrakosit nuk kishte kthyer përgjigje për pagat mesatare të punonjësve ose për mundësitë e zgjidhjes së situatës. Ndërprerja ndodh ndërkohë që hekurudhat e Kosovës vazhdojnë të përballen me infrastrukturë të vjetruar, mungesë investimesh dhe vonesa në projektet e rehabilitimit.


Shtuar 9.11.2026 19:25

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