Barcelona planifikon të përforcojë tri pozicione për sezonin 2027

Barcelona planifikon të përforcojë tri pozicione për sezonin 2027

Barcelona ka përcaktuar prioritetet për merkaton e verës. Drejtori sportiv Deco po punon për të plotësuar tri kërkesa të trajnerit Hansi Flick dhe për të rritur cilësinë e ekipit të parë: një qendërmbrojtës, një mbrojtës i djathtë dhe një qendërsulmues.

Flick ka njoftuar stafin teknik se këto përforcime janë të nevojshme për të rritur shanset e Barcelonës në Ligën e Kampionëve të UEFA-s. Klubi synon të afrojë një qendërmbrojtës me këmbën e majtë, një lojtar për krahun e djathtë të mbrojtjes dhe një sulmues qendre, me synimin për t’iu afruar nivelit të PSG-së së Luis Enriques.

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Për repartin e qendrës së mbrojtjes, Barcelona kërkon një futbollist me këmbë të majtë që të luajë përkrah Pau Cubarsit. Në listën e shqyrtimit të Decos janë Jon Martin, Nico Schlotterbeck dhe Pau Torres. Të tre kanë përvojë në pasimin dhe qarkullimin e topit, cilësi që do t’i ndihmonin katalanasit të mbanin një vijë të lartë mbrojtëse.

Edhe krahu i djathtë është pjesë e planeve të klubit. Departamenti sportiv kërkon një mbrojtës me prirje sulmuese, i cili të krijojë epërsi në fazën ofensive dhe të sjellë një profil tjetër nga ai i Jules Kounde, që ofron më shumë siguri në mbrojtje.

Givairo Read, Tino Livramento, Pedro Porro dhe Wesley janë emrat që po vlerëson stafi teknik për këtë rol. Ata spikasin për aftësinë për të avancuar deri në vijën e dytë dhe mund t’i shtojnë forcë sulmit, si edhe të krijojnë një lidhje më të mirë me Lamine Yamal.

Në repartin ofensiv, synimi është afrimi i një sulmuesi qendre që do të plotësonte treshen me Lamine Yamal në të djathtë dhe Raphinha-n në të majtë. Flick planifikon që braziliani të luajë në krahun e majtë, në vend që të vendoset në qendër.

Pas përjashtimit të Julian Alvarez në merkaton e verës së kaluar, Barcelona po ndjek Harry Kane, Erling Haaland dhe Nicolo Tresoldi si alternativa të mundshme për sulmin.

Mundësitë për të investuar në repartin ofensiv do të varen nga hapësira financiare që klubi katalanas krijon përmes transferimeve në afatet e ardhshme. Gjatë nëntorit dhe dhjetorit 2026, stafi teknik do të ndjekë personalisht lojtarët e përzgjedhur.


Shtuar 28.10.2026 08:30

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