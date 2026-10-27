Sulm kibernetik ndaj sistemit online të Komisionit Federal të Zgjedhjeve në SHBA, shërbimi ndërpritet një javë para votimit

Një javë para zgjedhjeve të 3 nëntorit, sistemi online i regjistrimit i Komisionit Federal të Zgjedhjeve në SHBA (FEC) doli jashtë funksionit pas një sulmi nga hakerat.
Incidenti preku shërbimin e komisionit në prag të zgjedhjeve, sipas një emaili që agjencia e lajmeve Reuters ka siguruar.
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FEC konfirmoi ndërprerjen përmes një deklarate zyrtare dhe njoftoi se ekipi i teknologjisë së informacionit po punon për rikthimin e sistemit.
“Sistemi i regjistrimit online i Komisionit është aktualisht jashtë funksionit dhe stafi i IT-së po punon me zell për të rivendosur shërbimin”, thuhet në deklaratë.
Ndërkohë, pjesë të tjera të faqes së internetit mbeten funksionale. Përdoruesit mund të vazhdojnë të konsultojnë raporte financiare dhe dokumente të publikuara më herët nga komisioni.
Komisioni Federal i Zgjedhjeve mbikëqyr shpenzimet e kandidatëve dhe të komiteteve politike në SHBA.
Autoritetet nuk zbuluan hollësi të tjera për incidentin dhe refuzuan të japin komente shtesë lidhur me ndërprerjen.