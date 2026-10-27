Sulm kibernetik ndaj sistemit online të Komisionit Federal të Zgjedhjeve në SHBA, shërbimi ndërpritet një javë para votimit

Sulm kibernetik ndaj sistemit online të Komisionit Federal të Zgjedhjeve në SHBA, shërbimi ndërpritet një javë para votimit

Një javë para zgjedhjeve të 3 nëntorit, sistemi online i regjistrimit i Komisionit Federal të Zgjedhjeve në SHBA (FEC) doli jashtë funksionit pas një sulmi nga hakerat.

Incidenti preku shërbimin e komisionit në prag të zgjedhjeve, sipas një emaili që agjencia e lajmeve Reuters ka siguruar.

Të lidhura

None found

FEC konfirmoi ndërprerjen përmes një deklarate zyrtare dhe njoftoi se ekipi i teknologjisë së informacionit po punon për rikthimin e sistemit.

“Sistemi i regjistrimit online i Komisionit është aktualisht jashtë funksionit dhe stafi i IT-së po punon me zell për të rivendosur shërbimin”, thuhet në deklaratë.

Ndërkohë, pjesë të tjera të faqes së internetit mbeten funksionale. Përdoruesit mund të vazhdojnë të konsultojnë raporte financiare dhe dokumente të publikuara më herët nga komisioni.

Komisioni Federal i Zgjedhjeve mbikëqyr shpenzimet e kandidatëve dhe të komiteteve politike në SHBA.

Autoritetet nuk zbuluan hollësi të tjera për incidentin dhe refuzuan të japin komente shtesë lidhur me ndërprerjen.


Shtuar 27.10.2026 21:24

Hegseth largon nga Pentagoni gjeneralin që drejtonte planifikimin strategjik, teksa shqyrtohen sulme të reja ndaj Iranit

Hegseth largon nga Pentagoni gjeneralin që drejtonte planifikimin strategjik, teksa shqyrtohen sulme të reja ndaj Iranit
Charles nderon në Bahamas katër marinsat e vrarë në fundosjen e HMBS Flamingo

Charles nderon në Bahamas katër marinsat e vrarë në fundosjen e HMBS Flamingo
Flavio Bolsonaro nga Miami falënderon Trumpin dhe pretendon se është presidenti i zgjedhur i Brazilit

Flavio Bolsonaro nga Miami falënderon Trumpin dhe pretendon se është presidenti i zgjedhur i Brazilit
Shqipëria abstenon në OKB për rezolutën që kërkon heqjen e embargos ndaj Kubës

Shqipëria abstenon në OKB për rezolutën që kërkon heqjen e embargos ndaj Kubës
Londra rrit përkohësisht taksën bankare për të financuar ndihmën prej 100 paundësh për 20 milionë familje

Londra rrit përkohësisht taksën bankare për të financuar ndihmën prej 100 paundësh për 20 milionë familje
Dejan Soskic, emri që mund të marrë drejtimin e qeverisë serbe pas triumfit të Listës Studentore

Dejan Soskic, emri që mund të marrë drejtimin e qeverisë serbe pas triumfit të Listës Studentore
Tërmeti i vitit 2021 tregon se kanioni më i madh i Sistemit Diellor mund të jetë ende aktiv

Tërmeti i vitit 2021 tregon se kanioni më i madh i Sistemit Diellor mund të jetë ende aktiv
Regjisori Jafar Panahi dënohet me pesë vjet e një muaj burg, i sekuestrohen pasuritë

Regjisori Jafar Panahi dënohet me pesë vjet e një muaj burg, i sekuestrohen pasuritë