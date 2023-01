S’ka qetësi për ukrainasit,14 viktima nga sulmet ruse në Dnipro, dhjetëra civilë nën rrënoja

Numri i të vdekurve nga një sulm raketor rus që shkatërroi një ndërtesë apartamentesh në qytetin ukrainas të Dnipro është rritur në 14, ndërsa ekipet shpëtuese kanë kërkuar për të mbijetuar gjatë gjithë natës, tha guvernatori rajonal në orët e para të mëngjesit sot.

“Operacioni i kërkimit vazhdon,” tha Valentin Reznichenko, guvernator i rajonit Dnipropetrovsk në Ukrainën lindore-qendrore, në një mesazh në platformën Telegram në orën 2:50 të mëngjesit.

Rescue workers sifted through rubble, searching for signs of life at an apartment block in the Ukrainian city of Dnipro, which was hit as part of a major Russian missile attack that killed at least twelve people and wounded more than 60 https://t.co/uRx95yrdze pic.twitter.com/Ncp3X484wK

