SHBA shton masat e sigurisë pas raportimeve për një sulm të mundshëm iranian me dronë ndaj Trump

Autoritetet amerikane të sigurisë janë vënë në gatishmëri më të lartë pas informacioneve për një plan të dyshuar të Iranit për të sulmuar me dronë presidentin Donald Trump dhe zyrtarë të lartë të administratës së tij.
Gazeta izraelite Israel Hayom raporton se Trump i ka pakësuar daljet në publik. Sipas saj, disa zyrtarë të lartë amerikanë janë zhvendosur në mjedise me siguri të lartë, si masë parandaluese përballë kërcënimit të pretenduar.
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Duke cituar burime të larta në SHBA dhe Izrael, gazeta shkruan se Mossadi i ka dhënë CIA-s të dhëna specifike për planin e dyshuar iranian. Kjo ka ndodhur pasi shërbimet amerikane të inteligjencës i kishin kërkuar të hetonte dhe të verifikonte kërcënimin.
Burimet thonë se janë vendosur edhe masa të tjera mbrojtëse. Nuk janë bërë të ditura, megjithatë, hollësi për formën e saktë të kërcënimit, kohën kur mund të ndodhte një sulm apo nivelin e përgatitjeve operative të Iranit.
Paralajmërimet e mëparshme izraelite dhe vlerësimet e CIA-s
Raportimi i fundit sjell sërish në vëmendje paralajmërimet që Izraeli i ka dhënë më herët SHBA-së për rreziqe të mundshme iraniane ndaj jetës së Trump.
Më 13 gusht 2026, Reuters raportoi se pala izraelite u kishte përcjellë Shteteve të Bashkuara disa paralajmërime për plane të mundshme iraniane për vrasjen e presidentit amerikan. Zyrtarë amerikanë në detyrë dhe ish-zyrtarë, të cituar nga agjencia, thanë se CIA dhe agjencitë e tjera të inteligjencës nuk kishin mundur të konfirmonin në mënyrë të pavarur një pjesë të madhe të këtyre të dhënave.
Skenarët e përmendur në paralajmërimet izraelite shkonin nga një sulm me snajper te një atentat me thikë gjatë një aktiviteti publik. Përcjellja e këtyre informacioneve kishte filluar përpara luftës 12-ditore të qershorit 2025 dhe ishte shtuar përpara operacionit ushtarak amerikan kundër Iranit në shkurt 2026.
Një nga paralajmërimet më serioze kishte të bënte me udhëtimin e Trump në Turqi, në korrik, për samitin e NATO-s në Ankara. Reuters shkroi se zyrtarë izraelitë e kishin njoftuar Shtëpinë e Bardhë për një përpjekje të mundshme iraniane për ta vrarë atë. Mes skenarëve të përmendur ishte edhe goditja e avionit presidencial me një raketë kundërajrore portative.
Edhe pse shërbimet amerikane nuk e kishin vërtetuar kërcënimin, Shërbimi Sekret kishte zbatuar një operacion të pazakontë sigurie: Trump ishte kaluar fshehurazi nga Air Force One në një avion tjetër ushtarak, me të cilin ishte larguar nga Turqia.
Shërbimet turke të inteligjencës, nga ana tjetër, nuk kishin gjetur prova në mbështetje të skenarit izraelit. Burime të Reuters thanë gjithashtu se CIA u kishte dhënë besueshmëri të ulët disa prej informacioneve të Izraelit për kërcënimet ndaj Trump.
Mes zyrtarëve amerikanë kishte pasur shqetësime nëse Izraeli po i përcillte të dhënat vetëm për të informuar Uashingtonin, apo edhe për të ndikuar në vendimet e administratës amerikane lidhur me Teheranin. Izraeli i kishte mohuar këto pretendime.
Shefi i Mossadit në SHBA për takime me zyrtarë amerikanë
Paralajmërimi i ri bëhet publik në një periudhë të ndjeshme për marrëdhëniet Uashington-Teheran. Ndërkohë, drejtuesi i Mossadit, Roman Goffman, ndodhet në Shtetet e Bashkuara për të takuar zyrtarë të lartë të administratës Trump.
Sipas Axios, programi i vizitës përfshin një takim me drejtorin e CIA-s, John Ratcliffe, dhe mundësinë e një takimi me të dërguarin special të Shtëpisë së Bardhë, Steve Witkoff.
Vizita zhvillohet ndërsa kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu po i kërkon administratës amerikane të marrë në shqyrtim rifillimin e operacioneve ushtarake kundër Iranit. Deri tani, megjithatë, nuk ka prova të konfirmuara që ta lidhin drejtpërdrejt udhëtimin e Goffman me paralajmërimin e fundit për një sulm të mundshëm me dronë.
Shqetësimi i autoriteteve amerikane lidhet edhe me vlerësimin prej kohësh se Irani synon të hakmerret për vrasjen e gjeneralit Qassem Soleimani. Ai u vra në janar 2020 në një operacion amerikan të urdhëruar nga Trump.
Kërcënimet e mëparshme, sidoqoftë, nuk dëshmojnë vetvetiu se po përgatitet një plan konkret sulmi.
As Shtëpia e Bardhë dhe as CIA nuk i kanë konfirmuar publikisht deri tani raportimet për një plan iranian sulmi me dronë ose për zhvendosjen e zyrtarëve amerikanë në mjedise me siguri të lartë.
Mbetet e paqartë nëse agjencitë amerikane kanë siguruar prova të pavarura që mbështesin të dhënat e Mossadit, apo nëse ky është një tjetër paralajmërim që ka çuar vetëm në forcimin e sigurisë.
Nëse kërcënimi ndaj presidentit amerikan konfirmohet, pasojat për marrëdhëniet mes Uashingtonit dhe Teheranit do të ishin të rëndësishme, në një periudhë kur një përshkallëzim i ri ushtarak mbetet i mundshëm.