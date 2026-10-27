SHBA-ja dhe BE-ja përcaktojnë pritshmëritë për drejtuesit e rinj të Serbisë

Departamenti amerikan i Shtetit përshëndeti pjesëmarrjen e gjerë të qytetarëve në zgjedhjet parlamentare të së dielës në Serbi. Votimi e çoi në opozitë partinë e Aleksandar Vuçiçit, pas 14 vjetësh në pushtet.
Uashingtoni bëri të ditur se është i gatshëm të vazhdojë bashkëpunimin me udhëheqjen e re serbe. Në deklaratën e zëdhënësit të DASH-it për REL thuhet: “Presim vazhdimin dhe thellimin e mëtejshëm të partneritetit tonë me anëtarët e sapozgjedhur të Kuvendit Popullor të Serbisë dhe me qytetarët e Serbisë, duke u mbështetur në vrullin e krijuar gjatë vitit të kaluar, përfshirë nisjen e Dialogut Strategjik”.
Të lidhura
None found
Dialogu Strategjik mes Shteteve të Bashkuara dhe Serbisë nisi në mesin e korrikut, me synimin për të zgjeruar lidhjet dypalëshe. Në kuadër të tij, të dyja palët nënshkruan një memorandum mirëkuptimi për infrastrukturën energjetike dhe sigurinë rajonale të energjisë.
Mesazhi i fundit nga Uashingtoni tregon se administrata amerikane synon të ruajë dhe të zhvillojë më tej marrëdhëniet me Serbinë, duke vënë në qendër bashkëpunimin institucional dhe vijimin e Dialogut Strategjik.
Rezultati i zgjedhjeve përbën një ndryshim të rëndësishëm në politikën serbe dhe hap një fazë të re në raportet e vendit me partnerët ndërkombëtarë.
Qeveria gjermane përgëzoi Listën Studentore për suksesin në zgjedhjet serbe dhe shprehu gatishmërinë për të vazhduar mbështetjen e perspektivës evropiane të vendit.
Angazhimin e Bashkimit Evropian për anëtarësimin e Serbisë e rikonfirmoi edhe komisionerja për Zgjerimin, Marta Kos, ndonëse ky vend mbetet një partner jo i lehtë për bllokun.
Sipas ekspertëve, edhe qeveria e ardhshme do të ndeshet me sfida të mëdha në marrëdhëniet me Brukselin, ndërsa një pjesë e konsiderueshme e votuesve serbë vazhdon të jetë skeptike ndaj BE-së.