SHBA-ja dhe BE-ja përcaktojnë pritshmëritë për drejtuesit e rinj të Serbisë

SHBA-ja dhe BE-ja përcaktojnë pritshmëritë për drejtuesit e rinj të Serbisë

Departamenti amerikan i Shtetit përshëndeti pjesëmarrjen e gjerë të qytetarëve në zgjedhjet parlamentare të së dielës në Serbi. Votimi e çoi në opozitë partinë e Aleksandar Vuçiçit, pas 14 vjetësh në pushtet.

Uashingtoni bëri të ditur se është i gatshëm të vazhdojë bashkëpunimin me udhëheqjen e re serbe. Në deklaratën e zëdhënësit të DASH-it për REL thuhet: “Presim vazhdimin dhe thellimin e mëtejshëm të partneritetit tonë me anëtarët e sapozgjedhur të Kuvendit Popullor të Serbisë dhe me qytetarët e Serbisë, duke u mbështetur në vrullin e krijuar gjatë vitit të kaluar, përfshirë nisjen e Dialogut Strategjik”.

Të lidhura

None found

Dialogu Strategjik mes Shteteve të Bashkuara dhe Serbisë nisi në mesin e korrikut, me synimin për të zgjeruar lidhjet dypalëshe. Në kuadër të tij, të dyja palët nënshkruan një memorandum mirëkuptimi për infrastrukturën energjetike dhe sigurinë rajonale të energjisë.

Mesazhi i fundit nga Uashingtoni tregon se administrata amerikane synon të ruajë dhe të zhvillojë më tej marrëdhëniet me Serbinë, duke vënë në qendër bashkëpunimin institucional dhe vijimin e Dialogut Strategjik.

Rezultati i zgjedhjeve përbën një ndryshim të rëndësishëm në politikën serbe dhe hap një fazë të re në raportet e vendit me partnerët ndërkombëtarë.

Qeveria gjermane përgëzoi Listën Studentore për suksesin në zgjedhjet serbe dhe shprehu gatishmërinë për të vazhduar mbështetjen e perspektivës evropiane të vendit.

Angazhimin e Bashkimit Evropian për anëtarësimin e Serbisë e rikonfirmoi edhe komisionerja për Zgjerimin, Marta Kos, ndonëse ky vend mbetet një partner jo i lehtë për bllokun.

Sipas ekspertëve, edhe qeveria e ardhshme do të ndeshet me sfida të mëdha në marrëdhëniet me Brukselin, ndërsa një pjesë e konsiderueshme e votuesve serbë vazhdon të jetë skeptike ndaj BE-së.


Shtuar 27.10.2026 18:42

Hegseth largon nga Pentagoni gjeneralin që drejtonte planifikimin strategjik, teksa shqyrtohen sulme të reja ndaj Iranit

Hegseth largon nga Pentagoni gjeneralin që drejtonte planifikimin strategjik, teksa shqyrtohen sulme të reja ndaj Iranit
Charles nderon në Bahamas katër marinsat e vrarë në fundosjen e HMBS Flamingo

Charles nderon në Bahamas katër marinsat e vrarë në fundosjen e HMBS Flamingo
Flavio Bolsonaro nga Miami falënderon Trumpin dhe pretendon se është presidenti i zgjedhur i Brazilit

Flavio Bolsonaro nga Miami falënderon Trumpin dhe pretendon se është presidenti i zgjedhur i Brazilit
Shqipëria abstenon në OKB për rezolutën që kërkon heqjen e embargos ndaj Kubës

Shqipëria abstenon në OKB për rezolutën që kërkon heqjen e embargos ndaj Kubës
Londra rrit përkohësisht taksën bankare për të financuar ndihmën prej 100 paundësh për 20 milionë familje

Londra rrit përkohësisht taksën bankare për të financuar ndihmën prej 100 paundësh për 20 milionë familje
Dejan Soskic, emri që mund të marrë drejtimin e qeverisë serbe pas triumfit të Listës Studentore

Dejan Soskic, emri që mund të marrë drejtimin e qeverisë serbe pas triumfit të Listës Studentore
Tërmeti i vitit 2021 tregon se kanioni më i madh i Sistemit Diellor mund të jetë ende aktiv

Tërmeti i vitit 2021 tregon se kanioni më i madh i Sistemit Diellor mund të jetë ende aktiv
Regjisori Jafar Panahi dënohet me pesë vjet e një muaj burg, i sekuestrohen pasuritë

Regjisori Jafar Panahi dënohet me pesë vjet e një muaj burg, i sekuestrohen pasuritë