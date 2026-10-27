Gjykata e Lartë ia kalon Gjykatës së Tiranës ankimin e Veliajt për çështjen “Nesti Angoni”

Gjykata e Lartë ka vendosur që Gjykata e Tiranës të shqyrtojë ankimin e kryebashkiakut Erion Veliaj lidhur me kallëzimin e bërë me identitetin “Nesti Angoni”. Vendimi zgjidh mosmarrëveshjen për kompetencën mes kësaj gjykate dhe GJKKO-së.
Veliaj ka kundërshtuar vendimin për të mos nisur procedimin penal mbi kallëzimin e tij dhe ka kërkuar që hetimet të vijojnë.
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“Nesti Angoni” është emri i përdorur në kallëzimin që çoi në nisjen e procedimit ndaj kryebashkiakut. Sipas verifikimeve të cituara në kallëzim, personi me këtë identitet nuk figuron në regjistrat e gjendjes civile.
Pas shqyrtimit të çështjes, Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë përcaktoi se Gjykata e Tiranës ka kompetencën për të shqyrtuar ankimin e Veliajt kundër vendimit për mosfillimin e procedimit penal.