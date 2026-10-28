Senati francez miraton gjoba deri në 10 mijë euro për dëmet e protestave, projektligji kalon për votim në Asamble

Një projektligj i miratuar nga Senati i Francës parashikon që protestuesit të përballen me detyrimin për të paguar deri në 10 mijë euro për dëmet e shkaktuara gjatë demonstratave.
Nisma u mbështet të mërkurën me 229 vota pro dhe 105 kundër, falë shumicës së krijuar nga partitë e djathta dhe të qendrës në Senat. Ajo vjen pas protestave të dhunshme të zhvilluara në Francë gjatë muajit tetor, ku mijëra biznese u dëmtuan ose u grabitën.
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Para se të hyjë në fuqi, projektligji duhet të shqyrtohet dhe të marrë miratimin e Asamblesë Kombëtare franceze, ku qëndrimet politike janë më të ndara. Nisma ishte propozuar fillimisht pas trazirave të majit, që nisën pas fitores së Paris Saint-Germain ndaj Arsenalit në finalen e Ligës së Kampionëve.
Propozimi fitoi një rëndësi të re pas protestave të 17 tetorit kundër pabarazisë ekonomike dhe rritjes së çmimeve. Demonstratat u shoqëruan me përleshje, dëmtime të pronës dhe grabitje të bizneseve.
Sipas projektligjit, përgjegjësia për dëmet nuk do t’u ngarkohet vetëm personave që i kanë shkaktuar ato drejtpërdrejt. Detyrimi për dëmshpërblim mund të zbatohet edhe ndaj individëve që provohet se kanë marrë pjesë me vetëdije në grupe të krijuara për akte vandalizmi.
Teksti përfshin gjithashtu mundësinë e sekuestrimit të përfitimeve sociale dhe të ndihmës për strehim, me qëllim mbulimin e dëmeve. Kjo dispozitë është kundërshtuar nga deputetët e majtë dhe organizatat që mbrojnë të drejtat e njeriut.
Amnesty International ka shprehur shqetësimin se masat e propozuara mund t’i çojnë familjet tashmë të margjinalizuara drejt një niveli edhe më të thellë varfërie. Franca nuk është i vetmi shtet europian që po forcon masat kundër dhunës gjatë protestave.
Italia ka miratuar gjithashtu dispozita të reja për sigurinë, të cilat parashikojnë burgim nga 4 deri në 12 vite për organizimin e grupeve të përfshira në demonstrata të dhunshme.