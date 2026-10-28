Politico: BE-ja zëvendëson idenë e “anëtarësimit të asociuar” të Kanadasë me një formulim të ri

Politico: BE-ja zëvendëson idenë e “anëtarësimit të asociuar” të Kanadasë me një formulim të ri

Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian kanë refuzuar propozimin për t’i dhënë Kanadasë statusin e “anëtarit të asociuar”, duke kërkuar që marrëveshja të fokusohet te thellimi i bashkëpunimit mes dy palëve.

Një grup vendesh, mes tyre Gjermania, Franca dhe Greqia, kundërshtoi përfshirjen e kësaj shprehjeje në draftin e fundit të deklaratës së përbashkët BE-Kanada, sipas Politico. Dokumenti pritet të bëhet publik gjatë Samitit BE-Kanada, që do të zhvillohet në Montreal.

Të lidhura

None found

Ideja ishte hedhur fillimisht nga presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, në fjalimin për Gjendjen e Unionit në shtator. Ajo kishte propozuar që Kanadasë t’i jepej një status i veçantë në raport me BE-në, por nisma shkaktoi habi te disa vende anëtare.

Drafti i mëparshëm parashikonte që BE-ja dhe Kanadaja të punonin deri në Samitin BE-Kanada të vitit 2027 për të përcaktuar kuptimin e “anëtarësimit të asociuar”. Synimi i këtij mekanizmi ishte rritja e bashkëpunimit në fushat e prosperitetit, sigurisë ekonomike dhe autonomisë strategjike.

Ndërsa versioni i ri e ka hequr këtë referencë dhe e zëvendëson me një angazhim për krijimin e një marrëdhënieje edhe më të afërt mes Kanadasë dhe Bashkimit Evropian. Palët synojnë gjithashtu të përcaktojnë deri në vitin 2027 domethënien e një “shoqërimi gjithnjë e më të ngushtë”, pa e lidhur atë me anëtarësimin e plotë.

Drafti nuk është miratuar ende përfundimisht.

Edhe pse termi përkatës ka hasur kundërshtime, Brukseli synon ta zgjerojë ndjeshëm bashkëpunimin me Kanadanë, ndërsa të dyja palët po përpiqen të forcojnë marrëdhëniet ekonomike dhe të sigurisë.

Kryeministri kanadez Mark Carney deklaroi të martën se emërtimi i marrëdhënies nuk përbën çështjen kryesore. “Lajmi i mirë është se emrat ose terminologjia specifike nuk kanë rëndësi”, tha ai, duke nënvizuar se rëndësi ka ndikimi që marrëveshja do të ketë në jetën e qytetarëve kanadezë.


Shtuar 28.10.2026 18:42

Hegseth largon nga Pentagoni gjeneralin që drejtonte planifikimin strategjik, teksa shqyrtohen sulme të reja ndaj Iranit

Hegseth largon nga Pentagoni gjeneralin që drejtonte planifikimin strategjik, teksa shqyrtohen sulme të reja ndaj Iranit
Charles nderon në Bahamas katër marinsat e vrarë në fundosjen e HMBS Flamingo

Charles nderon në Bahamas katër marinsat e vrarë në fundosjen e HMBS Flamingo
Flavio Bolsonaro nga Miami falënderon Trumpin dhe pretendon se është presidenti i zgjedhur i Brazilit

Flavio Bolsonaro nga Miami falënderon Trumpin dhe pretendon se është presidenti i zgjedhur i Brazilit
Shqipëria abstenon në OKB për rezolutën që kërkon heqjen e embargos ndaj Kubës

Shqipëria abstenon në OKB për rezolutën që kërkon heqjen e embargos ndaj Kubës
Londra rrit përkohësisht taksën bankare për të financuar ndihmën prej 100 paundësh për 20 milionë familje

Londra rrit përkohësisht taksën bankare për të financuar ndihmën prej 100 paundësh për 20 milionë familje
Dejan Soskic, emri që mund të marrë drejtimin e qeverisë serbe pas triumfit të Listës Studentore

Dejan Soskic, emri që mund të marrë drejtimin e qeverisë serbe pas triumfit të Listës Studentore
Tërmeti i vitit 2021 tregon se kanioni më i madh i Sistemit Diellor mund të jetë ende aktiv

Tërmeti i vitit 2021 tregon se kanioni më i madh i Sistemit Diellor mund të jetë ende aktiv
Regjisori Jafar Panahi dënohet me pesë vjet e një muaj burg, i sekuestrohen pasuritë

Regjisori Jafar Panahi dënohet me pesë vjet e një muaj burg, i sekuestrohen pasuritë