Selaniku shënon 28 Tetorin me paradë ushtarake, dronë dhe demonstrim ajror me F-16

Mijëra njerëz u rreshtuan përgjatë bulevardit “Megas Alexandros” në Selanik për të ndjekur paradën ushtarake me rastin e 28 Tetorit, festës kombëtare që përkujton kundërshtimin e Greqisë ndaj Italisë fashiste.
Në tribunën zyrtare ishin Presidenti i Republikës, Konstantinos Tasoulas, kryeministri Kyriakos Mitsotakis, ministri i Mbrojtjes Nikos Dendias dhe figura të tjera politike e ushtarake. Përgjatë bulevardit parakaluan repartet këmbësore dhe mjetet e Forcave të Armatosura, ndërsa në qiell u zhvilluan fluturime demonstrative.
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Krahas pjesës tradicionale të ceremonisë, këtë vit spikatën pajisjet e reja dhe teknologjitë e prezantuara nga ushtria greke. Për të dytin vit me radhë, Njësia e Sistemeve të Reja të Armatimit dhe Inovacionit mori pjesë në paradë, duke shfaqur mjete dhe aplikime që synojnë modernizimin e Forcave të Armatosura.
U prezantuan gjithashtu sisteme të reja mbikëqyrjeje, dronë, mjete të telekomanduara dhe teknologji që synojnë përmirësimin e zbulimit, reagimit të shpejtë dhe mbrojtjes.
Një ekran gjigant përballë tribunës zyrtare transmetoi pamje të drejtpërdrejta nga dy dronë: njëri ndoqi paradën në Selanik, ndërsa tjetri përcolli një patrullim në Egjeun Lindor. Pamjet nënvizuan ndërthurjen e traditës ushtarake me teknologjitë e reja, të cilat po përdoren gjithnjë e më shumë në operacionet e Forcave të Armatosura.
Pas ceremonisë, kryeministri Kyriakos Mitsotakis tha se Greqia po zbaton programin më të madh të armatimeve në historinë e Forcave të Armatosura, me synimin për të forcuar kapacitetet parandaluese të vendit.
Parada u mbyll me një demonstrim ajror spektakolar: një avion F-16 i ekipit “Zeus” kreu manovra precize mbi Selanik. Gjatë fluturimit mbi gjirin e qytetit, piloti përcolli mesazhin: “Një fjalë ndryshon historinë dhe për grekët kjo fjalë është ‘Jo’”.