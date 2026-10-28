Gjumi s’ka me iu marrë”, familjarët e Arlinda Zekajt në protestën e Prishtinës: kërkohet drejtësi dhe dorëheqja e ministrave

Gjumi s’ka me iu marrë”, familjarët e Arlinda Zekajt në protestën e Prishtinës: kërkohet drejtësi dhe dorëheqja e ministrave

Qindra qytetarë u mblodhën në sheshin “Zahir Pajaziti” në Prishtinë, në protestën e thirrur pas vrasjes së Arlinda Zekajt në Vitomiricë të Pejës. Tubimi u organizua nga Kolektivi për Mendim dhe Veprim Feminist, me moton “Vrasja e grave të trajtohet si urgjencë kombëtare”.

Në protestë morën pjesë edhe familjarët e Zekajt. Pjesëmarrësit kërkuan drejtësi për të dhe përgjegjësi nga institucionet, si dhe hapa konkretë për mbrojtjen e grave dhe parandalimin e dhunës me bazë gjinore.

Të lidhura

None found

Protestuesit mbanin pankarta me thirrje kundër dhunës në familje dhe kërkuan dorëheqjen e ministres së Drejtësisë, Donika Gërvalla, dhe ministrit të Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla. Ndër mesazhet e përcjella ishin “Na nuk jemi vetë, e kena njana-tjetrën”, “Liri, barazi, solidaritet”, “Shteti i ka duart me gjak” dhe “Gjumi s’ka me iu marrë, flaka ka me iu dalë”.

Organizatorët dhe protestuesit kërkuan që vrasjet e grave të mos trajtohen si ngjarje të veçuara, por si problem serioz shoqëror që kërkon reagim të menjëhershëm dhe përgjegjësi institucionale.

Arlinda Zekaj u vra të dielën në mbrëmje në Vitomiricë të Pejës. Kunati i saj, Albert Sylaj, i dyshuar për vrasjen, u arrestua mbrëmjen e kaluar në orë të vona. Më herët ishte arrestuar edhe ish-bashkëshorti i saj.


Shtuar 28.10.2026 17:26

Tags: , ,
122 milionë euro më shumë për pagat dhe pensionet në buxhetin e vitit 2026

122 milionë euro më shumë për pagat dhe pensionet në buxhetin e vitit 2026
Pas vrasjes së Arlindës, kishte menduar t’i jepte fund jetës” – çfarë u tha në gjykatë për Albert Sylajn

Pas vrasjes së Arlindës, kishte menduar t’i jepte fund jetës” – çfarë u tha në gjykatë për Albert Sylajn
Gashi-Hamdiu: Bordi vendosi për kallëzim penal ndaj ish-drejtuesit të KOSTT-it pas incidentit me përmbajtje seksuale

Gashi-Hamdiu: Bordi vendosi për kallëzim penal ndaj ish-drejtuesit të KOSTT-it pas incidentit me përmbajtje seksuale
Rashiq: Fitorja e listës studentore mund të hapë rrugë për ndryshime në raportet me Kosovën

Rashiq: Fitorja e listës studentore mund të hapë rrugë për ndryshime në raportet me Kosovën
Arben Gashi synon postin e kryetarit të LDK-së

Arben Gashi synon postin e kryetarit të LDK-së
Gashi: Në çështjen e Arlinda Zekajt, prokurori ende nuk e ka intervistuar dëshmitarin e parë

Gashi: Në çështjen e Arlinda Zekajt, prokurori ende nuk e ka intervistuar dëshmitarin e parë
Gjykata Themelore në Pejë sqaron vendimin për urdhrin mbrojtës ndaj Arlinda Zekajt

Gjykata Themelore në Pejë sqaron vendimin për urdhrin mbrojtës ndaj Arlinda Zekajt
Protestë sërish të enjten: kërkohet drejtësi për gratë e vrara

Protestë sërish të enjten: kërkohet drejtësi për gratë e vrara