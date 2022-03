Sekretarja britanike: Kushti që kemi për Rusinë në mënyrë që t’i heqim sanksionet

Sanksionet kundër oligarkëve, bankave dhe bizneseve ruse mund të hiqen nëse Rusia i jep fund pushtimit të Ukrainës.

Lajmin e ka bërë të ditur sekretarja e Jashtme britanike, Liz Truss, e cila tha se “sanksionet” do të ktheheshin nëse presidenti rus do të sulmonte përsëri.

Truss tha se një “njësi negociatash” ishte krijuar në Ministrinë e Jashtme për të ndihmuar bisedimet e paqes. Ndërsa trupat e Kremlinit vazhdojnë të luftojnë, komentet e saj mund të shihen si një nxitje për Vladimir Putin për të ndërmjetësuar një marrëveshje me Ukrainën.

“Këto sanksione duhet të hiqen vetëm me një armëpushim dhe tërheqje të plotë, por edhe me angazhime se nuk do të ketë agresion të mëtejshëm. Dhe gjithashtu, ekziston mundësia për të pasur sanksione të shpejta nëse ka agresion të mëtejshëm në të ardhmen”, u shpreh Truss./albeu.com/