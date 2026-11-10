Në Greqi gjendet në valixhe trupi i 24-vjeçares nga Burkina Faso, gazetari: Ishte e lidhur, pa shenja të dukshme dhune

Trupi i pajetë i një 24-vjeçareje me origjinë nga Burkina Faso është zbuluar në një valixhe në zonën e Shën Pandeleimonit, në Athinë. Valixhja ndodhej në një trotuar, pranë koshave të mbeturinave.
Atë e vuri re një 28-vjeçar, i cili ndjeu një erë të rëndë dhe lajmëroi menjëherë policinë. Verifikimet e para treguan se e reja ishte denoncuar e zhdukur që prej 29 tetorit.
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Gazetari Edmond Guri tha në emisionin “Shqipëria Live” se, sipas dyshimeve të ekspertizës mjekoligjore, vdekja mund të ketë ndodhur rreth katër ditë përpara se të gjendej valixhja. Ai e cilësoi tronditëse mënyrën dhe rrethanat e zbulimit të trupit dhe e përshkroi rastin si një tjetër femicid në Greqi, fenomen që, sipas tij, po shtohet në vend që të pakësohet.
Sipas Gurit, 24-vjeçarja u gjet e lidhur dhe pa rroba, por deri tani nuk janë vërejtur shenja të dukshme dhune. Zhdukjen e saj e kishte raportuar partneri, një emigrant 29-vjeçar. Policia e mori atë në pyetje dhe më pas e la të lirë, ndërsa hetimet vazhdojnë.
Gazetari tha se mes pistave që nuk përjashtohen janë xhelozia dhe përdorimi i lëndëve narkotike. Megjithëse disa elemente ngjallin dyshime, ai theksoi se nuk ka ende të dhëna të konfirmuara për autorin apo rrethanat e sakta të vdekjes. Sipas tij, lënia e trupit në valixhe në atë vend mund të tregojë se autorët kanë vepruar në panik ose janë larguar me nxitim, pasi kanë menduar se dikush mund t’i kishte pikasur.
Në intervistë, Guri kërkoi që femicidi në Greqi të trajtohet me vëmendje të vazhdueshme nga institucionet. Ai tha se ngjarje të tilla marrin vëmendje për pak kohë e më pas harrohen, ndërkohë që fenomeni kërkon analizë dhe ndërhyrje konkrete nga ekspertët, jo vetëm reagim pas rasteve të rënda.
Guri foli edhe për vështirësitë në identifikimin e viktimave emigrante dhe njoftimin e familjeve të tyre. Sipas tij, autoritetet duhet të kontaktojnë ambasadat ose konsullatat përkatëse dhe, kur një person është identifikuar por nuk ka familjarë të kontaktueshëm, të njoftojnë shtetin e origjinës.
Ai ngriti gjithashtu shqetësimin për pengesat që hasin gratë emigrante kur kërkojnë mbështetje institucionale. Guri theksoi se strukturat për mbrojtjen e grave të dhunuara nuk kanë gjithmonë personel të specializuar dhe kapacitetet e nevojshme.