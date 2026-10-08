Rusia mohon rastin e dytë të dyshuar të murtajës: “Fake news”, OBSH kërkon sqarime

Rusia mohon rastin e dytë të dyshuar të murtajës: “Fake news”, OBSH kërkon sqarime

Autoritetet ruse kanë hedhur poshtë raportimet për një rast të dytë të dyshuar të murtajës pulmonare në Siberi.

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Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, deklaroi se pjesa më e madhe e pretendimeve të publikuara në media për këtë situatë janë informacion i rremë.

Sipas tij, të dhënat për rastet e dyshuara duhet të bazohen vetëm në njoftimet zyrtare të Rospotrebnadzor, autoritetit rus përgjegjës për shëndetin publik.

Më herët, Rusia konfirmoi vdekjen e një 28-vjeçareje që punonte në një institut kërkimor për murtajën në Irkutsk. Autoritetet thanë se ajo ishte diagnostikuar me pneumoni, ndërsa theksuan se shkaku i sëmundjes mbetej i panjohur.

Mungesa e transparencës së Moskës në trajtimin e çështjes ka rritur shqetësimet ndërkombëtare për një përhapje të mundshme të murtajës. Për këtë arsye, OBSH-ja i ka kërkuar Rusisë të japë më shumë informacion.

Drejtori i përgjithshëm i OBSH-së, Tedros Adhanom Ghebreyesus, bëri të ditur se organizata kishte marrë të dhëna nga dy media, përfshirë një burim rus, dhe se i kishte kërkuar Moskës një përgjigje zyrtare.

Ndërkohë, Qendrat Amerikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, CDC, vlerësojnë se rreziku për Shtetet e Bashkuara është i ulët dhe nënvizojnë se aktualisht nuk ka arsye për panik.


Shtuar 8.10.2026 16:51

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