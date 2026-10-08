Barcelona dhe Real Madridi në avantazh për transferimin e talentit të Manchester United

Barcelona dhe Real Madridi shihen si klubet me pozitat më të mira për të siguruar shërbimet e 16-vjeçarit të Manchester United, JJ Gabriel, raporton CF Bayern Insider.
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Paris Saint-Germain ka kontaktuar agjentin e futbollistit, Ali Barat, për të diskutuar një transferim të mundshëm. Megjithatë, sulmuesi i ri raportohet se dëshiron ta vijojë karrierën në Spanjë.
Edhe Bayern Munich po e ndjek nga afër situatën e Gabrielit, por interesi i klubit gjerman konsiderohet më pak konkret krahasuar me atë të skuadrave rivale.
Sipas raportimeve, vetë talenti anglez ka përcaktuar Barcelonën si zgjedhjen e tij të parë.
Megjithatë, drejtori sportiv i klubit katalanas, Deco, e kishte mohuar më herët se Barcelona ishte e interesuar për transferimin e lojtarit.
Ndërkohë, Gabriel po përfundon procedurat për të marrë pasaportën qipriote, një dokument që do të ndihmonte kalimin e tij në një klub evropian pa kufizime të veçanta.
Loja tërheqëse e Barcelonës, së bashku me praninë e disa futbollistëve të rinj në ekipin e parë, besohet se kanë ndikuar në preferencën e Gabrielit për klubin katalanas.