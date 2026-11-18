Një valë e re sulmesh, e shënuar në orët e para të së mërkurës, më 18 nëntor, ka shtuar tensionet ushtarake në Lindjen e Mesme.
Ndërsa Bahreini bëri të ditur se mbrojtja e tij ajrore kishte zmbrapsur sulme nga Irani, në Kuvajt u vunë në punë sistemet kundërajrore për t’iu përgjigjur dronëve.
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Në një zhvillim tjetër në Gjirin Persik, Shtetet e Bashkuara goditën nga ajri një instalim për lëshimin e raketave në ishullin Qeshm, në territorin iranian. Një zyrtar ushtarak amerikan tha se sulmi ishte kundërpërgjigje ndaj veprimeve iraniane kundër personelit dhe objekteve ushtarake të SHBA-së në rajon.
Bahreini njofton për zmbrapsjen e sulmeve
Shtabi i Përgjithshëm i Mbrojtjes së Bahreinit njoftoi se, në orët e para të së mërkurës, sistemet ajrore kishin ndërhyrë kundër disa sulmeve që iu atribuuan Iranit.
Agjencia zyrtare e lajmeve BNA transmetoi deklaratën, ku bëhej e ditur se ishin zmbrapsur disa sulme ajrore iraniane. Autoritetet, megjithatë, nuk specifikuan sa objektiva u përfshinë dhe as cilat zona u vunë në shënjestër.
Bahreini ka rëndësi strategjike në rajon, pasi aty ndodhet selia e Flotës së Pestë të Marinës Amerikane.
Kuvajti vë në gatishmëri mbrojtjen kundërajrore
Edhe në Kuvajt u shtua shqetësimi për sigurinë. Ushtria njoftoi se kishte aktivizuar sistemet e mbrojtjes ajrore për të përballuar dronë që i cilësoi si armiqësorë.
Sipas njoftimit të Shtabit të Përgjithshëm të Mbrojtjes në platformën X, zhurmat e shpërthimeve të dëgjuara në disa zona erdhën nga sistemet kundërajrore, të cilat kishin interceptuar objektivat në ajër.
Deri në kohën e raportimit, autoritetet nuk kishin përcaktuar prej nga vinin dronët dhe nuk kishin dhënë të dhëna për dëme materiale ose viktima të mundshme.
Goditet një instalim raketor në ishullin Qeshm
Ushtria amerikane kreu një tjetër sulm ajror në Iran, duke vënë në shënjestër një strukturë për lëshimin e raketave në ishullin Qeshm, në Ngushticën e Hormuzit.
Një zyrtar ushtarak amerikan, i cili foli në kushte anonimiteti për agjencinë Reuters, konfirmoi operacionin. Sipas tij, goditjen e kreu një avion luftarak amerikan si hakmarrje për sulmet iraniane kundër forcave dhe instalimeve ushtarake amerikane në rajon.
Agjencia iraniane e lajmeve Mehr, nga ana tjetër, raportoi se sulmi nuk shkaktoi dëme në zonat e banuara apo në infrastrukturën e ishullit.
Përplasjet ushtarake në Gjirin Persik po vijojnë, ndërkohë që përpjekjet diplomatike për të ulur tensionet ende nuk kanë ndalur shkëmbimin e sulmeve mes palëve.