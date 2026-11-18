Gary Neville ka përmendur gjashtë emra që, sipas tij, Mauricio Pochettino duhet t’i largojë nga Manchester Unitedi kur të marrë drejtimin e klubit.
Trajneri argjentinas do të nisë zyrtarisht punën me “Djajtë e Kuq” më 18 nëntor, pas shkarkimit të Michael Carrick në fillim të pushimit ndërkombëtar.
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Neville mendon se skuadra ka nevojë për ndryshime të mëdha. Në emisionin The Overlap Daily’s Stick to United, ai tha se disa prej futbollistëve aktualë nuk duhet të jenë pjesë e projektit të ardhshëm.
“Nga lojtarët që janë aty tani, Martinez, De Ligt, Mazraoui dhe Mount duhet të largohen. Kjo do të ishte vala e parë, verën e ardhshme”, u shpreh ai.
Ish-mbrojtësi anglez përfshiu në listën e tij edhe Marcus Rashfordin dhe Joshua Zirkzee. “Rashfordin, nëse është e mundur, dhe Zirkzeen. Pra, gjashtë lojtarë”, tha Neville.
Për talentin e ri Ayden Heaven, ai sugjeroi një huazim te një skuadër e Championshipit sezonin e ardhshëm, në mënyrë që mbrojtësi të ketë më shumë mundësi të luajë dhe të fitojë përvojë.
Sipas Neville, Pochettino duhet të këmbëngulë që askush të mos largohet gjatë afatit kalimtar të janarit dhe t’i lërë ndryshimet për verën e ardhshme.
Ai parashikon edhe një grup tjetër largimesh një vit më pas. Në këtë valë të dytë përmendi Luke Shaw, Harry Maguire, Diogo Dalot dhe Bruno Fernandes.