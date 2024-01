Rënia e lindjeve, një shenjë e protestës feministe në mbarë botën?!

Rënia e lindjeve është një problem i madh shoqëror për shumë vende në mbarë botën.

Arsyet për këtë krizë demografike janë ekonomike ose stili i jetesës, ku çiftet zgjedhin të mos kenë fëmijë (ose të kufizohen në një fëmijë) sepse ose nuk mund të përballojnë rritjen e tyre ose preferojnë të shijojnë lirinë e tyre.

Megjithatë, gjithnjë e më shumë ka shenja se mungesa e foshnjave mund të jetë gjithashtu rezultat i një forme delikate por të fuqishme të lëvizjes sociale nga gratë që refuzojnë të luajnë një rol tradicional.

Koreja e Jugut mund të jetë shembulli më ekstrem. Që nga viti 1950, kombi aziatik ka regjistruar një rënie të habitshme prej 86% në normat e lindjeve. Vendi i 29-të më i populluar në botë tani ka normën më të ulët të lindjeve nga çdo vend tjetër në botë.

Në vitin 2020, vendi arriti të ashtuquajturin “kryq i vdekjes”, ku numri i vdekjeve në një vit tejkalon lindjet.

Megjithëse një pjesë e këtij ngadalësimi ndjek tendencat në zhvillim dhe rritjen ekonomike të parë në përgjithësi, gratë koreano-jugore kanë qenë gjithnjë e më shumë përballë një shoqërie patriarkale, në të cilën ato janë zhvendosur në rolin e ” makinerive për të krijuar fëmijë”.

Sipas të përditshmes koreano-jugore Sisa Times, shumë më tepër gra se burra nuk duan të kenë fëmijë. Ndërsa afërsisht gjysma (48%) e meshkujve koreanë nuk duan fëmijë, 65% e femrave mendojnë të njejtën gjë.

Këto dallime gjinore shtrihen përtej prindërimit dhe mbivendosen në sferën e takimeve dhe martesës. Vitin e kaluar, Agjencia e Lajmeve Yonhap raportoi qëllimet e grave të ardhshme të dashurisë, synimet për martesë dhe synimet për lindjen e fëmijëve ishin të gjitha më të ulëta në krahasim me burrat.

Qeveria e Koresë së Jugut i është përgjigjur rënies së nivelit të lindjeve me masa drastike, duke përfshirë investimet prej 280 trilionë uon (210 miliardë dollarë) gjatë 16 viteve në programe që synojnë rritjen e niveleve të lindjeve, të cilat përfshijnë paga mujore për prindërit me fëmijë.

Media Today Korea raportoi se diskriminimi ndaj nënave të reja dhe grave shtatzëna është veçanërisht i zakonshëm në vend, edhe përkundër performancës së mirë në punë.

Fenomene të tilla, së bashku me dhunën e vazhdueshme me bazë gjinore në Kore, kanë çuar në shfaqjen e lëvizjes “4B” ose lëvizjes “Katër Jo”, në të cilën gratë e reja koreane u thonë vullnetarisht jo takimeve, seksit, martesës dhe rritjes së fëmijëve.

Në Poloni, numri i lindjeve është në nivelin më të ulët që nga fundi i Luftës së Dytë Botërore, duke minuar rritjen ekonomike të vendit.

Masa të tilla përfshinin 500+ (më vonë u rrit në 800+) një program qeveritar i prezantuar nga partia në largim Ligj dhe Drejtësi, e cila premtoi një pagë mujore prej 500 złoty (rreth 115 euro) për familjet me fëmijë.

Pavarësisht pjesëmarrjes masive në protestat e fundit kombëtare, të cilat u krahasuan me lëvizjen legjendare të Polonisë Solidarność (Solidariteti) që ndihmoi në përmbysjen e komunizmit në vitet 1980, ligji i abortit u mbështet dhe Polonia mbetet një nga dy vendet e BE-së (së bashku me Maltën) që do të vazhdojë të ketë ligje shumë kufizuese për abortin.

Zgjedhja e grave

Gratë tani mund të bëjnë abort vetëm kur jeta e tyre konsiderohet të jetë në rrezik, ose në rast përdhunimi ose inçesti.

Edhe një herë, vendimi i shtetit polak pati efekt të kundërt nga sa ishte menduar. Ndërsa përpara vendimit të gjykatës, sondazhet e Kantar raportuan se 53% e polakëve mbështesin abortin deri në 12 javë sipas kërkesës; pas vendimit, 73% e polakëve u përgjigjën se nuk e mbështesin vendimin.

Edhe politikanët që dikur ishin mbështetës të vendimit, përfshirë ish-kryeministrin Mateusz Morawiecki, tani janë tërhequr. Mund të duhen vite për të vlerësuar ndikimin e saj më të thellë në dëshirën e grave për të pasur fëmijë.

Megjithëse kërkoi rritje demografike në Poloni, ish-qeveria e PiS likuidoi gjithashtu fondet shtetërore për procedurat e fekondimit in vitro, të cilat janë në kundërshtim me Kishën Katolike.

Shumë gra në mbarë botën po zgjedhin të kenë fëmijë më vonë, dhe popullariteti i këtyre procedurave është rritur, dhe konkretisht në Poloni, 55% e grave lindin pas moshës 30 vjeç.

Të kombinuara me pakënaqësinë e jashtme ndaj politikave të qeverisë, këto masa e kanë bërë më të vështirë për gratë që duan që fëmijët të kenë fëmijë pas një moshe të caktuar, duke ndikuar më tej në demografinë polake.

Është e paqartë nëse qeveria e re centriste e Polonisë do të përpiqet të përmbysë ligjin e abortit, por mund të duhen vite për të vlerësuar ndikimin e tij më të thellë në dëshirën e grave për të pasur fëmijë.

Dhe kudo në botë, demografët dhe politikanët nuk duhet të harrojnë se vendimi për të pasur fëmijë do të jetë gjithnjë e më shumë në duart e grave të botës.