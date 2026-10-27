Pas humbjes në zgjedhje, autoritetet braziliane i heqin pasaportat senatorit Flavio Bolsonaro

Pas mosrespektimit të urdhrit të Gjykatës së Lartë për dorëzimin e dokumenteve brenda afatit, autoritetet në Brazil kanë anuluar pasaportat e senatorit Flavio Bolsonaro. Masa është marrë në kuadër të një hetimi për pastrim të dyshuar parash, akuzë që senatori e kundërshton.
Policia federale po përpiqet të përcaktojë nëse Bolsonaro është larguar nga Brazili pasi skadoi afati për dorëzimin e pasaportave. Një burim policor, i cituar nga “BBC News Brasil”, tha se po kontrollohen pikat kufitare për të verifikuar nëse senatori mund të ketë udhëtuar drejt Argjentinës.
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Megjithatë, autoritetet e Argjentinës i kanë thënë BBC-së se nuk disponojnë të dhëna që tregojnë se Flavio Bolsonaro ka hyrë në territorin argjentinas përmes pikave kufitare.
Gjykata e Lartë e Brazilit i dha të hënën senatorit një afat prej 24 orësh për t’i dorëzuar pasaportat në polici. Urdhri u lëshua si pjesë e hetimit për pastrim të dyshuar parash. Më herët, Bolsonaro kishte deklaruar se nuk planifikonte të largohej nga vendi dhe se do të qëndronte në Brazil për të drejtuar opozitën ndaj rivalit të tij të majtë, presidentit Luiz Inacio Lula da Silva.
Senatori 45-vjeçar po hetohet gjithashtu për korrupsion të dyshuar lidhur me financimin e një filmi kushtuar babait të tij, ish-presidentit Jair Bolsonaro. Ky i fundit është dënuar për komplot për grusht shteti dhe ndodhet në arrest shtëpiak.
Të martën, Gjykata e Lartë i kërkoi policisë të hetonte edhe fushatën elektorale të Flavio Bolsonaro-s, për shkak të dyshimeve se ajo mund të jetë financuar nga burime të huaja.
Flavio Bolsonaro humbi thellë në balotazhin presidencial të zhvilluar të dielën, ku u mposht nga presidenti në detyrë Lula da Silva. Sipas rezultateve të raportuara, Lula siguroi 51,79% të votave, ndërsa Bolsonaro mori 48,21%.
Megjithëse rezultati ishte i tillë, Bolsonaro nuk e ka njohur humbjen dhe ka kërkuar anulimin e zgjedhjeve. Ai pretendon se është dëmtuar nga zgjatja me dy orë e procesit të votimit në ditën e zgjedhjeve, edhe pse ndryshimi i orarit ishte kërkuar nga të dyja partitë.
Bolsonaro e përshkroi vendimin si një “manovër të pistë”. Në anën tjetër, Partia Liberale, të cilën ai përfaqëson, e ka pranuar rezultatin e zgjedhjeve, por ka deklaruar se zgjatja e orarit të votimit duhet të hetohet.
Autoritetet braziliane po vijojnë kontrollin për të përcaktuar vendndodhjen e senatorit dhe arsyet e mosdorëzimit të pasaportave. Ndërkohë, hetimet mbi financimin e fushatës dhe dyshimet për pastrim parash janë ende në zhvillim.