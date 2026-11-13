Kurti: Kosova i ka përmbushur detyrat për statusin e vendit kandidat në BE

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, tha në një intervistë për median franceze FRANCE 24 se vendi i tij i ka përmbushur detyrat e nevojshme për të marrë statusin e kandidatit në Bashkimin Evropian. Kosova, e cila shpalli pavarësinë në vitin 2008, e sheh veten si pjesë të familjes evropiane, por katër vjet pas aplikimit për anëtarësim në BE ende nuk e ka këtë status. Në intervistë u diskutuan rruga e saj drejt unionit dhe zhvillimet evropiane e rajonale që ndikojnë në këtë proces.
Kurti shprehu keqardhje që Kosova mbetet e vetmja në Evropë pa statusin e vendit kandidat. Sipas tij, arsyeja është se Këshilli Evropian nuk i ka kërkuar Komisionit Evropian të japë një opinion për Kosovën. Ai tha se vendi i ka kryer detyrat në lidhje me treguesit demokratikë, sundimin e ligjit, luftën kundër korrupsionit, transparencën, lirinë e shtypit, demokracinë zgjedhore dhe atë liberale.
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Kryeministri theksoi se Kosova nuk kërkon rrugë të shkurtra, procedura të përshpejtuara apo mënyra të tjera për ta anashkaluar procesin, por një vlerësim të bazuar në merita. Ai u shpreh i gatshëm t’u përgjigjet me përkushtim dhe vëmendje mijëra pyetjeve të pyetësorit që ende nuk i është dërguar Kosovës. Kurti shpreson që statusi i kandidatit të jepet në javët ose muajt e ardhshëm, duke përsëritur se Kosova është e vetmja pa këtë status në Evropën kontinentale, transmeton ‘Bota sot’.
Mosdërgimin e pyetësorit, i cili do të niste procesin, Kurti e lidhi me “dinamikat e brendshme” në Këshillin e BE-së. Në këtë kontekst përmenden pesë vendet që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës: Spanja, Qiproja, Rumania, Greqia dhe Sllovakia. I pyetur nëse qëndrimet e tyre mund të ndryshojnë, ai tha se Kosova ka shtuar vazhdimisht komunikimin dhe bashkëpunimin me këto shtete dhe u ka kërkuar t’u bashkohen 22 anëtarëve të BE-së që e njohin.
Sipas Kurtit, përparimi ka qenë gradual: Spanja njeh pasaportën e Kosovës, ndërsa zyra e saj në Athinë ka marrë një status më të lartë. Ai i cilësoi këto zhvillime si shenja pozitive, ndonëse njohja nga këto vende ende mungon. Kryeministri shtoi se BE-ja ka gjetur formulën “Diversitet në njohje, por unitet në angazhim”, përmes së cilës Kosova ka arritur Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit dhe liberalizimin e vizave. Për këtë arsye, sipas tij, pesë shtetet që nuk e njohin nuk përbëjnë pengesë për dërgimin e pyetësorit të anëtarësimit.
Intervistuesit ngritën edhe shqetësimet e Komisionit Evropian për disa reforma në Kosovë, sidomos për pavarësinë e gjyqësorit. Kurti tha se i pranon kritikat e BE-së për sistemin gjyqësor dhe prokurorinë dhe se reformat kanë nisur pikërisht për t’iu përgjigjur atyre. Ai bëri të ditur se Kosova është pranë themelimit të një byroje që do të verifikojë dhe konfiskojë pasurinë e fituar në mënyrë të pajustifikueshme, duke sjellë si shembull rastin kur dikush me pagë mesatare zotëron një vilë të madhe ose disa të tilla.
Kurti e përshkroi reformimin e drejtësisë si një proces pozitiv. Sipas tij, vetë integrimi në BE, përfshirë hapjen dhe mbylljen e kapitujve dhe grupeve të kapitujve, do ta ndihmonte Kosovën të përmirësonte jo vetëm gjyqësorin, por edhe administratën publike.
Për marrëdhëniet me Serbinë, kryeministri la të kuptohet se është ende herët të vlerësohet nëse mund të nisë një kapitull i ri mes Prishtinës dhe Beogradit pas zgjedhjeve në Serbi, në të cilat ish-presidenti Aleksandar Vuçiq humbi shumicën parlamentare. Ai tha se Kosova kërkon normalizim të plotë të marrëdhënieve, me njohjen reciproke në qendër, dhe se nuk mund të ketë kthim në shekullin XX.
Kurti theksoi se Kosova është shtet i pavarur dhe republikë demokratike. Sipas tij, pranimi sa më i shpejtë i këtij realiteti nga Beogradi do t’u shërbente si marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, ashtu edhe rrugës së Serbisë drejt Bashkimit Evropian.