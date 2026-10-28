Wall Street Journal: SHBA-ja u kërkon vendeve arabe të përgatiten për sulm ndaj Iranit pas zgjedhjeve të mesmandatit

Wall Street Journal: SHBA-ja u kërkon vendeve arabe të përgatiten për sulm ndaj Iranit pas zgjedhjeve të mesmandatit

Sipas Wall Street Journal, Uashingtoni u ka kërkuar disa vendeve arabe të Gjirit të jenë gati për një sulm të fuqishëm ushtarak ndaj Iranit, që mund të ndodhë pas zgjedhjeve të mesmandatit në SHBA. Gazeta citon persona të informuar për diskutimet.

Ushtria amerikane po dërgon nga Teksasi në rajon një sistem kundërajror Patriot për të përforcuar mbrojtjen ajrore. Paralelisht, po tërheq personel ushtarak nga bazat që mund të jenë të ekspozuara ndaj sulmeve iraniane.

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Këto masa, shkruan Wall Street Journal, sinjalizojnë se SHBA-ja dhe Izraeli po përgatiten për një tjetër përshkallëzim ushtarak me Iranin.

Shtëpia e Bardhë nuk konfirmoi dhe as mohoi raportimet, duke thënë se nuk komenton “planet e ndjeshme ushtarake”. Ajo shtoi se “Presidenti Trump i mban të gjitha opsionet në tryezë për të siguruar që Irani të mos ketë kurrë një armë bërthamore”.

WSJ raporton se përgatitjet lidhen me një plan më të gjerë të SHBA-së dhe Izraelit, ku objektivat e mundshëm përfshijnë instalimet bërthamore të Iranit, infrastrukturën energjetike dhe sistemet e armëve. Një operacion i ri synon të kufizojë kapacitetet ushtarake të Teheranit dhe të shtojë presionin që ai të rikthehet në negociata.

Presidenti Donald Trump ende nuk ka vendosur nëse do të autorizojë sulme të tjera, ndërsa vijojnë përpjekjet diplomatike për arritjen e një marrëveshjeje.


Shtuar 28.10.2026 12:06

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