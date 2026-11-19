Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës ka ngritur zërin për ngecjet në procesin e plotësim-ndryshimeve të Ligjit për Dhomat e Specializuara, duke paralajmëruar se në rast se ky proces nuk përmbyllet shpejt, do të organizohen protesta masive në mbarë vendin.
Përmes një komunikate për shtyp, kjo organizatë i bën apel shumicës qeverisëse dhe gjithë forcave politike që të kapërcejnë interesat partiake dhe ta çojnë deri në fund këtë çështje pa vonesa të mëtejshme.
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“Nuk mund të tolerohet që një temë me këtë peshë të mbetet peng i konflikteve politike apo ndikimeve nga faktori ndërkombëtar. Ekzekutivi dhe shumica në parlament duhet ta kuptojnë se kanë detyrim të lëvizin dhe të mos lejojnë që ngërçet të bllokojnë finalizimin e këtij procesi”, thuhet në deklaratë.
OVL e UÇK-së thekson gjithashtu se është e palejueshme dhe e padrejtë që një temë kaq delikate të përdoret për të thelluar ndarjet politike apo për të nxitur përplasje ndërmjet partive.
Kjo organizatë kërkon që amendamentet e Ligjit për Dhomat e Specializuara të kalojnë me procedurë urgjente, në kohën më të shkurtër që e lejojnë rregullat parlamentare dhe mekanizmat institucionalë.
Rikujtojmë se sot ishte parashikuar votimi i Ligjit për Dhomat e Specializuara, por seanca plenare e Kuvendit të Kosovës u shty pa një datë të re. Kryeministri Albin Kurti njoftoi më herët se po përgatitet një projektligj i ri për Dhomat e Specializuara, ndërsa drafti fillestar pritet të jetë gati brenda javës së ardhshme.
Kurti bëri të ditur se grupi i punës i ngarkuar me strategjinë shtetërore për ish-udhëheqësit e UÇK-së do të dorëzojë së shpejti propozimin për legjislacionin e ri.
Gjatë fjalës së tij në seancën plenare, kryeministri theksoi se në këtë grup pune marrin pjesë institucionet kyçe dhe partitë parlamentare, ndërsa në përgatitjen e dokumenteve janë përfshirë edhe specialistë të fushës juridike.
Ai vuri në dukje se teksti i ligjit të ri duhet hartuar me kujdes, në harmoni me Kushtetutën dhe kuadrin ligjor të Kosovës, përpara se të dërgohet për shqyrtim dhe miratim. Po ashtu, Kurti shtoi se qëndrimi i tij ndaj Gjykatës Speciale ka mbetur i pandryshuar që nga pranvera e vitit 2015.