Me iniciativën e Presidentes së Kosovës, Justina Shiroka Pula, u zhvillua sot një takim me Grupin Punues që merret me përgatitjen dhe harmonizimin e Strategjisë Shtetërore për procesin e Apelit në Dhomat e Specializuara në Hagë, që ka të bëjë me ish-drejtuesit e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Në komunikatën e lëshuar nga Presidenca bëhet e ditur se gjatë këtij takimi, kreu i Grupit Punues për strategjinë e mbrojtjes së ish-krerëve të UÇK-së në fazën e apelit, Glauk Konjufca, së bashku me anëtarët e tjerë, i paraqitën Presidentes Shiroka Pula një pasqyrë të punës së bërë deri më tani.
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Gjatë diskutimeve u trajtua edhe ecuria e procesit me qëllim forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional, si dhe sigurimin e mbështetjes juridike, institucionale dhe diplomatike për fazën e apelit, thuhet në njoftimin zyrtar.
Po ashtu, Presidentja Shiroka Pula shprehu gatishmërinë e saj për të përkrahur Grupin Punues, në funksion të koordinimit të veprimeve ndërinstitucionale dhe diplomatike që synojnë dokumentimin, mbrojtjen dhe nxjerrjen në pah të së vërtetës historike të luftës çlirimtare të Kosovës dhe të kontributit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.