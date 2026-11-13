Mustafa kërkon sërish marrëveshje PDK–VV: Bashkëpunimi për shtetin nuk duhet shtyrë

Mustafa kërkon sërish marrëveshje PDK–VV: Bashkëpunimi për shtetin nuk duhet shtyrë

Rrustem Mustafa, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, e riktheu në Kuvend thirrjen për bashkëpunim politik mes PDK-së dhe Lëvizjes Vetëvendosje, duke e paraqitur marrëveshjen e propozuar si një “koalicion për shtet”.

Duke folur jashtë rendit të ditës gjatë seancës së të enjtes, ai argumentoi se vendi ka harxhuar kohë dhe energji në tri palë zgjedhje brenda gjashtëmbëdhjetë muajve, në bllokime të institucioneve dhe në përplasje të pandërprera politike. Sipas tij, këto burime duhej të ishin vënë në shërbim të zhvillimit. Për arritjen e marrëveshjes, Mustafa u shpreh: “Më mirë sot se nesër”.

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Edhe pse institucionet tashmë funksionojnë, Mustafa vlerësoi se sfidat mbeten të pranishme. Në këtë kuadër, ai ngriti çështjen nëse mospajtimet mes partive duhet të bëhen pengesë për bashkëpunimin në dobi të interesave të Republikës.

Deputeti kërkoi një diskutim mbi interesat madhore që mund t’i bashkojnë dy partitë në marrjen e përgjegjësive. Ai theksoi se një marrëveshje duhet të mbështetet në synime të përcaktuara qartë, përgjegjësi dhe rezultate që mund të maten.

Mustafa nuk i mohoi kundërshtimet ndaj nismës së tij. Ai iu referua qëndrimeve se bashkëpunimi do t’i zgjaste mandatin politik kryeministrit Albin Kurti dhe se Kurti duhet të përballet me sfidën zgjedhore, duke shtuar se e respekton edhe këtë pikëpamje.

Propozimi për bashkëpunim nuk është i ri për Mustafën. Në shtator, ai publikoi një platformë të quajtur “Koalicion për Normalitet”, që përfshinte LVV-në, PDK-në dhe komunitetet joshumicë. Në atë kohë, ai deklaroi gjithashtu se ishte takuar me Kurtin për të diskutuar platformën.

Thirrja e radhës bëhet ndërsa drejtimin e PDK-së e mban ushtruesja e detyrës, Vlora Çitaku, pas dorëheqjes së Bedri Hamzës. Po në këto ditë, PDK-ja dhe Vetëvendosja kanë biseduar për mënyrën se si do të trajtohet Ligji për Dhomat e Specializuara, votimi i të cilit në Kuvend pritet të bëhet sot.


Shtuar 13.11.2026 09:08

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