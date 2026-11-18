Roli i Anthony Fauci-t në një studim kyç të periudhës së pandemisë është vënë sërish në shqyrtim në SHBA. Fauci, ish-këshilltari kryesor shëndetësor i Shtëpisë së Bardhë, mund të jetë përfshirë në përgatitjen e publikimit pa u regjistruar si autor.
Drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetësisë (NIH), Jay Bhattacharya, i ka kërkuar revistës “Nature Medicine” të nisë një shqyrtim të pavarur për kontributin e mundshëm të Fauci-t, ish-drejtorit të NIH Francis Collins dhe shkencëtarit britanik Jeremy Farrar. Kërkesa lidhet me dyshimet se ata kanë ndihmuar në hartimin e punimit pa u përmendur në listën e autorëve, raporton Daily Mail.
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Publikimi në fjalë, “The Proximal Origin of SARS-CoV-2”, doli në mars të vitit 2020. Në të thuhej se provat shkencore të disponueshme nuk mbështesnin pretendimin se virusi ishte krijuar ose modifikuar qëllimisht në laborator.
Dokumentet e përmendura në një letër të siguruar nga media gjermane WELT tregojnë se Farrar organizoi një telefonatë më 1 shkurt 2020, ku morën pjesë Fauci, Collins dhe disa nga shkencëtarët që firmosën punimin.
Sipas materialeve të shqyrtuara, Fauci dhe Collins morën e diskutuan versione paraprake të studimit. Farrar, ndërkaq, ka qenë i përfshirë në koordinimin e hartimit dhe qarkullimit të tij, si dhe ka bërë të paktën një ndërhyrje të drejtpërdrejtë në tekst.
Në listën zyrtare të autorëve figurojnë Kristian Andersen, Andrew Rambaut, Ian Lipkin, Edward Holmes dhe Robert Garry.
NIH i kërkon “Nature Medicine” të vlerësojë nëse kontributet e dyshuara bien ndesh me rregullat e transparencës dhe etikës shkencore, si dhe nëse publikimi kërkon korrigjim apo tërheqje.
Gjatë muajve të parë të pandemisë, studimi u përdor gjerësisht nga zyrtarë të shëndetit publik, politikanë dhe media për të kundërshtuar hipotezën se COVID-19 kishte dalë nga një laborator në Wuhan të Kinës. Fauci iu referua gjithashtu punimit në një konferencë në Shtëpinë e Bardhë në prill të vitit 2020, gjatë diskutimit për origjinën e virusit.
Debati ka ushqyer prej vitesh përplasjet politike në SHBA. Hetues republikanë kanë pretenduar se Fauci dhe Collins ndikuan te studimi për të dobësuar teorinë e rrjedhjes nga laboratori, ndërsa shkencëtarët e përfshirë në publikim i kanë hedhur poshtë këto akuza.
Gjatë dëshmisë para një komisioni të Dhomës së Përfaqësuesve për pandeminë, bashkautori Kristian Andersen mohoi që Fauci t’i kishte kërkuar të hartonte punimin me synimin për të përjashtuar hipotezën e laboratorit. Ai tha se diskutimet në fillim kishin për qëllim shqyrtimin e mundësive të ndryshme shkencore.
Kërkesa për hetim, megjithatë, nuk dëshmon se Fauci ka qenë autor i fshehtë apo se rezultatet e studimit janë falsifikuar. Synimi është të përcaktohet nëse kontributet e mundshme janë deklaruar hapur dhe në përputhje me kriteret e autorësisë shkencore.