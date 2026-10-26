Nga kardiologu te kandidati favorit për kryeministër, kush është figura në krye të Listës Studentore në Serbi

Pas fitores historike të Listës Studentore në zgjedhjet e përgjithshme të së dielës në Serbi, vëmendja po zhvendoset te përbërja e qeverisë së ardhshme dhe emri që mund të marrë drejtimin e saj.
Edhe pse kjo lëvizje u shndërrua nga një valë protestash masive në një forcë politike që arriti ta largojë Aleksandar Vuçiçin nga pushteti, deri tani ajo nuk ka bërë publik një kandidat zyrtar për postin e kryeministrit.
Të lidhura
None found
Sipas ekspertëve, mungesa e një emri të vetëm lidhet me mënyrën organike të organizimit të Listës Studentore, e cila dallon nga establishmenti politik që e akuzonte vazhdimisht për krijimin e kushteve të favorshme për korrupsionin. Megjithatë, Ilija Srdanoviç konsiderohet aktualisht kandidati më i mundshëm për të drejtuar qeverinë e re, pasi kryeson listën e kësaj force politike.
Srdanoviç është një kardiolog 56-vjeçar dhe profesor universiteti nga Novi Sadi, i cili gjatë fushatës zgjedhore u shfaq si një nga përkrahësit më të zëshëm të studentëve.
“Serbia nuk është gati për ndryshim; ajo tashmë ka ndryshuar”, deklaroi ai në fillim të këtij viti, duke shtuar: “Serbia po fiton, sepse studentët po fitojnë.”
Që prej tragjedisë së shembjes së strehës së stacionit hekurudhor, profesori nga Novi Sadi u pozicionua pa ngurrim në krah të protestave studentore.
Megjithatë, Lista Studentore këmbëngul se nuk drejtohet nga një person i vetëm dhe se për secilin post ka disa kandidatura të mundshme.
Fitorja në zgjedhjet parlamentare shënon kalimin e kësaj lëvizjeje nga protestat në rrugë drejt përfaqësimit politik. Tashmë, sfida kryesore është përkthimi i rezultatit zgjedhor në formimin e qeverisë së re dhe përcaktimin e drejtimit që do të marrë Serbia.