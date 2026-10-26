Nga kardiologu te kandidati favorit për kryeministër, kush është figura në krye të Listës Studentore në Serbi

Nga kardiologu te kandidati favorit për kryeministër, kush është figura në krye të Listës Studentore në Serbi

Pas fitores historike të Listës Studentore në zgjedhjet e përgjithshme të së dielës në Serbi, vëmendja po zhvendoset te përbërja e qeverisë së ardhshme dhe emri që mund të marrë drejtimin e saj.

Edhe pse kjo lëvizje u shndërrua nga një valë protestash masive në një forcë politike që arriti ta largojë Aleksandar Vuçiçin nga pushteti, deri tani ajo nuk ka bërë publik një kandidat zyrtar për postin e kryeministrit.

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Sipas ekspertëve, mungesa e një emri të vetëm lidhet me mënyrën organike të organizimit të Listës Studentore, e cila dallon nga establishmenti politik që e akuzonte vazhdimisht për krijimin e kushteve të favorshme për korrupsionin. Megjithatë, Ilija Srdanoviç konsiderohet aktualisht kandidati më i mundshëm për të drejtuar qeverinë e re, pasi kryeson listën e kësaj force politike.

Srdanoviç është një kardiolog 56-vjeçar dhe profesor universiteti nga Novi Sadi, i cili gjatë fushatës zgjedhore u shfaq si një nga përkrahësit më të zëshëm të studentëve.

“Serbia nuk është gati për ndryshim; ajo tashmë ka ndryshuar”, deklaroi ai në fillim të këtij viti, duke shtuar: “Serbia po fiton, sepse studentët po fitojnë.”

Që prej tragjedisë së shembjes së strehës së stacionit hekurudhor, profesori nga Novi Sadi u pozicionua pa ngurrim në krah të protestave studentore.

Megjithatë, Lista Studentore këmbëngul se nuk drejtohet nga një person i vetëm dhe se për secilin post ka disa kandidatura të mundshme.

Fitorja në zgjedhjet parlamentare shënon kalimin e kësaj lëvizjeje nga protestat në rrugë drejt përfaqësimit politik. Tashmë, sfida kryesore është përkthimi i rezultatit zgjedhor në formimin e qeverisë së re dhe përcaktimin e drejtimit që do të marrë Serbia.


Shtuar 26.10.2026 19:18

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