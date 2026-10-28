Netanyahu del i pari, por mbetet pa shumicë: 53 mandate nuk i mjaftojnë, opozita synon bashkëpunimin me partitë arabe

Netanyahu del i pari, por mbetet pa shumicë: 53 mandate nuk i mjaftojnë, opozita synon bashkëpunimin me partitë arabe

Numërimi i 70 për qind të votave, i bërë të mërkurën, tregoi se Benjamin Netanyahu nuk e ka më shumicën e nevojshme për të qeverisur. E ardhmja politike e kryeministrit izraelit mbetet e pasigurt dhe varet nga gatishmëria e partive hebraike opozitare për të bashkuar forcat me partitë arabe, të cilat fituan dukshëm më shumë mbështetje në zgjedhjet e së martës.

Forca politike e drejtuar nga Netanyahu ka siguruar 53 mandate, ndërsa kundërshtarët e tij kanë marrë 48.

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Gadi Eisenkot, gjeneral në pension dhe drejtues i bllokut opozitar hebre, hodhi poshtë mundësinë e një koalicioni kaq të gjerë. Këtë e bëri gjatë deklaratës së tij të hershme të fitores, kur iu referua asaj që e quajti “shumicë sioniste”.

Sipas ekspertëve, bisedimet me partitë palestineze do të jenë vendimtare, pasi ato kanë fituar 19 mandate.

Netanyahu i kritikoi publikisht këto parti dhe la të kuptohej se mund të kishte pasur manipulime. Blloku opozitar reagoi ashpër, duke i cilësuar pretendimet e kryeministrit në detyrë si justifikime.


Shtuar 28.10.2026 19:54

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