Irani publikon pamje të një kompleksi nëntokësor raketash të fshehur në male

Raketa balistike, raketa lundrimi dhe sisteme të ndryshme lëshimi shfaqen në pamjet që Irani ka publikuar nga një kompleks i madh ushtarak nëntokësor, të cilin e quan “qytet raketash”. Objekti ndodhet thellë në një vargmal, por autoritetet iraniane nuk kanë bërë të ditur vendndodhjen e tij të saktë.
Teherani e bëri publik zbulimin e kompleksit më 7 nëntor, gjatë Javës së Forcave Hapësinore. Zëdhënësi i Gardës Revolucionare, gjeneral brigade Hossein Mohebbi, tha se zhvendosja e linjave të prodhimit të raketave dhe dronëve nga objektet në sipërfaqe drejt strukturave nëntokësore është përshpejtuar.
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Sipas Mohebbit, komplekset nëntokësore nuk përdoren më vetëm për të ruajtur armatime: në to po vendosen edhe linja prodhimi. Synimi i Teheranit është të ndërtojë struktura të mëdha industriale ushtarake që mund të vazhdojnë punën edhe gjatë sulmeve ajrore.
Zyrtari iranian tha se njohuritë teknologjike vendase, hapësira e gjerë gjeografike e Iranit dhe mundësia për të përshtatur infrastrukturën e prodhimit i lejojnë vendit të vijojë prodhimin e armëve edhe përballë një fushate të gjerë bombardimesh.
Në materialin e transmetuar nga mediat shtetërore, drejtues të lartë të ushtrisë iraniane shihen duke inspektuar ambientet ku janë vendosur armatime të llojeve të ndryshme. Mes tyre ishin Shefi i Shtabit të Forcave të Armatosura të Iranit, gjeneralmajor Ali Abdollahi, dhe komandanti i Forcës Hapësinore të Gardës Revolucionare, gjeneral brigade Majid Mousavi.
Publikimi i pamjeve u shoqërua me një paralajmërim për Shtetet e Bashkuara nga kryetari i parlamentit iranian dhe kryenegociatori i vendit, Mohammad Bagher Ghalibaf. Ai tha se Teherani do të reagojë menjëherë nëse Uashingtoni gabon në llogaritjet e tij.
Sipas agjencisë gjysmëzyrtare të lajmeve Tasnim, Ghalibaf u bëri thirrje Shteteve të Bashkuara të mos bëjnë gabime në llogaritje. Ai paralajmëroi se, në një rast të tillë, Irani do të ndërmarrë pa hezitim një veprim mbrojtës të shpejtë dhe të papritur dhe se këtë herë forcat e armatosura të Republikës Islamike të Iranit do të përcaktojnë gjeografinë e konfliktit.
Ghalibaf e paraqiti inaugurimin e kompleksit të ri si një mesazh për kundërshtarët e Iranit. Sipas tij, presioni ushtarak nuk do ta ndalë vendin të forcojë kapacitetet e veta mbrojtëse.
Pamjet dalin në një kohë kur Teherani po përpiqet të rikthejë e të zgjerojë kapacitetet raketore, pas dëmeve që objektet e tij ushtarake pësuan gjatë përplasjeve me Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara. Vendosja e infrastrukturës nën tokë është pjesë e strategjisë iraniane për të mbrojtur si arsenalin e raketave, ashtu edhe prodhimin e tyre nga sulmet ajrore.
Këto komplekse, megjithatë, nuk janë të paprekshme. Sulmet e mëparshme kanë dëmtuar hyrje tunelesh dhe infrastrukturën e aksesit, duke kufizuar funksionimin e disa prej tyre.
Me publikimin e imazheve të reja, Irani kërkon të tregojë se ruan kapacitete të rëndësishme ushtarake dhe se mund ta mbrojë, rindërtojë e zhvillojë arsenalin raketor, pavarësisht sulmeve dhe presionit ndërkombëtar.