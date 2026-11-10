NASA kërkon astronautë të rinj për misionet në Hënë, me pagë vjetore 164,395 dollarë

NASA ka nisur pranimin e aplikimeve për astronautë të rinj, të cilët mund të përfshihen në përpjekjet për kthimin e njerëzve në Hënë, ngritjen e një baze hënore dhe përgatitjen e misioneve të para me ekuipazh drejt Marsit. Paga vjetore për këtë rol është 164,395 dollarë.
Agjencia amerikane e hapësirës thotë se po kërkon profesionistë që të kontribuojnë në kapitullin e ardhshëm të fluturimeve hapësinore me njerëz.
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Zëvendësadministratori i NASA-s, Matt Anderson, u bëri thirrje të interesuarve të aplikojnë, duke theksuar se mundësia është e hapur, misioni është në pritje dhe kandidatët mund të bëhen pjesë e një aventure të jashtëzakonshme për njerëzimin.
Afati për dorëzimin e aplikimeve është 3 dhjetori, në orën 23:59 sipas orës lindore të SHBA-së. Shuma prej 164,395 dollarësh në vit është më shumë se dyfishi i pagës mesatare vjetore kombëtare në SHBA, e cila, sipas të dhënave të cituara në njoftim, është 64,220 dollarë.
Për të aplikuar, kandidatët duhet të kenë shtetësi amerikane dhe diplomë master në një fushë STEM, si inxhinieria, shkencat biologjike, shkencat fizike ose informatika. Diploma duhet të jetë marrë në një institucion të akredituar.
Kushtin e diplomës master mund ta përmbushin edhe personat që kanë kryer të paktën dy vite studime në një program doktorature. Kërkohen gjithashtu të paktën tre vite përvojë pune në një fushë përkatëse dhe pesë referenca profesionale.
Aplikantët duhet të kalojnë testet fizike të NASA-s për fluturime hapësinore afatgjata. Ata duhet të tregojnë edhe aftësi të forta drejtuese, bashkëpunimi dhe komunikimi.
Procesi i përzgjedhjes nis me vlerësimin e aplikimeve. Ata që arrijnë rezultatet më të larta do të thirren për një intervistë të parë në Qendrën Hapësinore Johnson në Hjuston; rreth gjysma e tyre do të ftohen më pas në raundin e dytë të intervistave.
Të përzgjedhurit do të bëhen pjesë e trupës aktive të astronautëve të NASA-s, e cila ka aktualisht 32 anëtarë. Ata do t’i nënshtrohen një trajnimi dyvjeçar në Qendrën Hapësinore Johnson në Hjuston.
Gjatë trajnimit, kandidatët do të përgatiten për të pilotuar avionët reaktivë T-38, për të komanduar krahë robotikë, për të kryer ecje hapësinore dhe për të punuar në Stacionin Ndërkombëtar Hapësinor. Programi përfshin edhe gjeologjinë hënore dhe aftësitë që kërkohen për misionet e ardhshme në hapësirën e thellë.
NASA paralajmëron se kjo punë shoqërohet me sakrifica të mëdha personale. Misionet mund të zgjasin 12 muaj ose më shumë, me izolim ekstrem, kushte të vështira jetese dhe largësi nga familja e njerëzit e dashur.
Rekrutimi i fundit i agjencisë u zhvillua në vitin 2024. Nga më shumë se 8 mijë aplikime, atëherë u përzgjodhën 10 kandidatë për astronautë. Që prej nisjes së programit hapësinor në mesin e shekullit XX, NASA ka zgjedhur gjithsej 370 persona për trajnim si astronautë.
Scott Tingle, drejtues i trupës së astronautëve dhe kryetar i Bordit të Përzgjedhjes së Astronautëve në NASA, tha se kjo mundësi shkon përtej një hapi në karrierë. Sipas tij, kandidatët mund t’i bashkohen trashëgimisë së eksploruesve që kanë zgjeruar kufijtë e zbulimit dhe të marrin pjesë në misione që do të ndikojnë të ardhmen e njerëzimit në hapësirë.
Njoftimi i rekrutimit u shoqërua me një video promovuese në rrjetin social X, ku shfaqen disa astronautë të NASA-s dhe slogani “Universi po të thërret”.
Krahas pagës prej më shumë se 164 mijë dollarësh në vit, kjo mundësi u ofron të përzgjedhurve pjesëmarrjen në misione që synojnë të hapin një epokë të re të eksplorimit hapësinor.