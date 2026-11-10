Motra e gjeti prezantuesen Rabia Ahsan të gjakosur pas të shtënave në banesë, arrestohet bashkëshorti

Motra e gjeti prezantuesen Rabia Ahsan të gjakosur pas të shtënave në banesë, arrestohet bashkëshorti

Prezantuesja televizive Rabia Ahsan, 41 vjeçe dhe nënë e dy fëmijëve, u vra me armë zjarri të dielën në banesën e saj në Rawalpindi të Pakistanit. Bashkëshorti i saj, Ahsan Tahir, është arrestuar si i dyshuar për vrasjen.

Nëna dhe motra e gazetares ndodheshin jashtë banesës kur u dëgjuan të shtënat. Motra vrapoi drejt dhomës së gjumit dhe e gjeti Rabian të shtrirë në një pellg gjaku. Sipas raportimeve, Tahir dyshohet se e mbante ende armën në dorë.

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Autoritetet thanë se prezantuesja kishte një plagë arme zjarri poshtë qafës dhe një tjetër në anën e djathtë të shpinës. Ajo u shpall e vdekur në vendngjarje.

Rabia Ahsan ishte prezantuese në 92 News, kanal i njohur informativ në gjuhën urdu. Vetëm disa orë përpara ngjarjes, ajo kishte publikuar në kanalin e saj në YouTube një video ku fliste për zgjedhjet e mesit të mandatit në Shtetet e Bashkuara. Mediat lokale, të cituara nga “Daily Mail”, raportuan se të shtënat ndodhën rreth orës 15:00.

Policia sekuestroi një pistoletë në vendin e krimit dhe arrestoi Ahsan Tahir. Sipas mediave pakistaneze, ai nuk kishte leje të vlefshme për mbajtjen e armës. Gazeta “Samaa” raportoi se, gjatë marrjes në pyetje, Tahir dyshohet se pranoi që kishte qëlluar, por pretendoi se nuk e dinte që arma ishte e mbushur me fishekë dhe se shkrepja kishte qenë aksidentale.

Çifti jetonte së bashku dhe kishte dy fëmijë. Deri tani, nuk ishte raportuar ndonjë histori konflikti ose dhune në marrëdhënien e tyre. Zyrtari i policisë së Rawalpindit, Hassan Mushtaq Sukherea, deklaroi se autoritetet do të sigurojnë një hetim të paanshëm për të sqaruar plotësisht rrethanat e vrasjes.

Vdekja e gazetares solli reagime edhe nga drejtues të lartë të politikës pakistaneze. Zonja e Parë e Pakistanit, Aseefa Bhutto-Zardari, bëri thirrje për llogaridhënie dhe për mbrojtjen e grave. Ajo u shpreh se raste të tilla kërkojnë vëmendje serioze dhe se gratë duhet të mund të jetojnë e të punojnë pa frikën se mund të humbasin jetën.

Hetimet për përcaktimin e plotë të rrethanave të ngjarjes po vijojnë.


Shtuar 10.11.2026 17:55

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