Inteligjenca artificiale mund të zhdukë 800 mijë vende pune në Gjermani brenda 15 viteve: “Askush nuk është imun

Përhapja e inteligjencës artificiale pritet të sjellë zhdukjen e rreth 800 mijë vendeve të punës në Gjermani gjatë 15 viteve të ardhshme. Në të njëjtën kohë, ajo do të krijojë mundësi të reja punësimi dhe do të ndryshojë ndjeshëm strukturën e tregut të punës.
Këtë paralajmërim e bëri Andrea Nahles, drejtuese e Agjencisë Federale të Punësimit në Gjermani. Në një intervistë për gazetën “Handelsblatt”, ajo tha se pothuajse asnjë profesion nuk është më i mbrojtur nga ndikimi i inteligjencës artificiale.
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Ndikimi nuk do të jetë i njëjtë në të gjithë sektorët. Ofruesit e shërbimeve, kompanitë e sigurimeve dhe bankat janë ndër më të ekspozuarit, pasi teknologjitë e reja mund të automatizojnë një pjesë të konsiderueshme të proceseve të tyre.
Më të qëndrueshme ndaj këtyre ndryshimeve po rezultojnë profesionet që mbështeten te aftësitë e specializuara dhe puna praktike. Edhe punonjësit gjysmë të kualifikuar ose pa kualifikime të veçanta mund të jenë më pak të rrezikuar nga zëvendësimi, sepse shumë prej detyrave të tyre kërkojnë ndërhyrjen e njeriut.
Nahles kërkoi më shumë investime në zhvillimin e inteligjencës artificiale në Gjermani, duke theksuar se ato duhet të sjellin rritje reale të produktivitetit. Sipas saj, teknologjia duhet të ndihmojë ekonominë të përmirësohet, jo të përdoret thjesht për të zëvendësuar punonjësit.
Pavarësisht transformimit që pritet në vitet e ardhshme, Nahles vlerëson se, për momentin, papunësia është një shqetësim më i madh për Gjermaninë sesa mungesa e punonjësve të kualifikuar.
Kjo gjendje, sipas saj, mund të përmbyset brenda pesë viteve. Deri atëherë, mungesa e fuqisë punëtore të specializuar pritet të kthehet në një nga sfidat kryesore të ekonomisë gjermane.
Një faktor që po ndikon drejtpërdrejt në tregun e punës është zhvillimi demografik. Nahles tha se, për shkak të ndryshimeve demografike, Gjermania humbet rreth 500 mijë punonjës në vit.
Ndërkohë, ardhja e të rinjve nga vendet e tjera evropiane ka rënë në nivelet më të ulëta të viteve të fundit. Për këtë arsye, ajo theksoi nevojën që Gjermania të tërheqë më shumë punonjës të kualifikuar edhe nga shtete jashtë Bashkimit Evropian.
Në sektorin e ndërtimit është vërejtur një përmirësim i pjesshëm, ndërsa programet qeveritare të investimeve në infrastrukturë kanë dhënë sinjale pozitive.
Parashikimet tregojnë se tregu gjerman i punës po hyn në një periudhë transformimi të rëndësishëm: inteligjenca artificiale pritet të eliminojë vende pune ekzistuese, por edhe të krijojë profesione e mundësi të reja punësimi.