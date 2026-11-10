Lausanne-Sport bllokon mundësinë e Edion Dërgutit për prova te Sevilla

Lausanne-Sport bllokon mundësinë e Edion Dërgutit për prova te Sevilla

Edion Dërguti mori një ftesë zyrtare për prova nga Sevilla, por klubi i tij, Lausanne-Sport, ia pamundësoi mesfushorit të talentuar këtë hap në karrierë.

Prej disa muajsh, Sevilla është në kërkim të një mesfushori me stil loje të ngjashëm me atë të Sergio Busquets. Klubi spanjoll u interesua për Dërgutin pas paraqitjeve të tij te të rinjtë e Lausanne-Sport.

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Pasi e ndoqi nga afër lojtarin e ri dardan, Sevilla mbeti e impresionuar dhe e ftoi në prova. Më pas, klubi do të vendoste nëse do t’i ofronte një kontratë profesionale.

Sipas burimeve të Telegrafit, Lausanne-Sport nuk pranoi të diskutonte me Sevillan për këtë lëvizje. Klubi zviceran kërkoi që transferimi të bëhej vetëm përmes aktivizimit të klauzolës së lirimit.

Të njëjtat burime thonë se Lausanne-Sport nuk po hyn në negociata as me klubet e tjera të interesuara në Zvicër. Dërguti nuk është promovuar as në ekipin e dytë të klubit dhe vazhdon të stërvitet me U19.

Aktualisht, Dërguti vlerësohet si një prej talenteve më të spikatura në Zvicër. Për mënyrën si luan, ai krahasohet shpesh me legjendën e Spanjës dhe Barcelonës, Busquets.

Kosova zgjedhja e Dërgutit, ndonëse interesohet edhe Zvicra

17-vjeçari është ftuar nga Kosova U19 për tri ndeshjet e këtij muaji kundër Belgjikës, Skocisë dhe Kazakistanit, të vlefshme për kualifikimet e Euro U19.

Edhe Zvicra po e ndjek mesfushorin dhe e ka përfshirë në listën rezervë të përfaqësueses U18.

Megjithatë, Telegrafi mëson se Dërguti, i cili ka tipare defansive, dëshiron të luajë vetëm për Kosovën dhe nuk po shqyrton asnjë ofertë tjetër nga përfaqësueset kombëtare.

Me futbollistin kanë kontaktuar edhe disa klube të njohura gjermane.


Shtuar 10.11.2026 18:06

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